Deutscher Bauerntag: Nachwuchs sorgt sich um die Zukunft Stand: 15.06.2022 13:03 Uhr Beim Deutschen Bauerntag in Lübeck haben heute Morgen die Junglandwirte getagt. Sie sprachen über die Folgen des Kriegs und über die Zukunft der Landwirtschaft.

Was passiert, wenn der Gashahn zugedreht wird? Brauchen wir eine Düngemittelreserve? Was tun gegen hohe Futtermittelkosten? Das sind nur einige Fragen, die junge Bauern aus ganz Deutschland heute in Lübeck bei der Veranstaltung des Bauernverbands diskutiert haben. Sie selbst machen sich Sorgen und hoffen, dass die Politik ihnen mehr zuhört und auch finanziell unter die Arme greift. Der Druck sei von allen Seiten da, sagen die Junglandwirte. "Die ganze Thematik 'Zukunft Tierhaltung' ist der Bereich, der sowohl gesellschaftlich in der Kritik steht, als auch bei den gestiegenen Futterkosten wirtschaftliche fragwürdig ist", erklärt ein Bauer.

Nachfolge nur auf jedem dritten Hof gesichert

Ihre Sorgen würden sich auch auf den Nachwuchs der Branche auswirken. Zahlen des Statistischen Bundesamtes zeigen: In Schleswig-Holstein ist nur auf jedem dritten Hof die Nachfolge gesichert. Besser sieht es nur in Bayern, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen aus. "Ich habe auch Freunde, die den Betrieb übernehmen können in Zukunft, die sich da aber jetzt immer mehr unsicher werden", erklärt ein Landwirt in Lübeck. Bundeslandwirtschaftminister Cem Özdemir (Grüne) sagte bereits am Vortag, vielen Bauern falle es heute schwer, "positiv an die Zukunft zu denken". Sie bräuchten "Planungssicherheit und wirksame Lösungen".

Rukwied: Landwirtschaft und Ernährungssicherheit steht in neuem Licht

Am Dienstag startete der Deutsche Bauerntag in Lübeck unter dem Motto "Zukunfsbauern". Redner waren zum Auftakt der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Rukwied, und Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir vor etwa 800 Delegierten und Besuchern. Bei der zweitägigen Tagung geht es unter anderem um die Themen Klimaschutz, Energiewende, Schutz der Artenvielfalt und dem Krieg in der Ukraine, der laut Rukwied Landwirtschaft und Ernährungssicherung in ein neues Licht gesetzt hat. Für die Bauern habe diese immer im Fokus gestanden, aber nicht bei der Politik. Von der forderte er jetzt eine Kehrtwende. Denn durch den russischen Angriff auf die "Kornkammer Europas" komme es in einigen Teilen der Welt zu Versorgungsengpässen.

Günther sagt Teilnahme für heute ab

Der Bauernverband will heute Nachmittag eine Erklärung mit dem Titel "#Zukunftsbauern" verabschieden. Entgegen der ursprünglichen Planung sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) seine Teilnahme aufgrund der laufenden Koalitionsverhandlung ab.

