Der Marderhund breitet sich in Schleswig-Holstein aus Stand: 19.01.2022 10:21 Uhr Seit rund 20 Jahren breitet sich der Marderhund im Norden unaufhaltsam aus. 2020 haben Jäger in Schleswig-Holstein mehr als 10.300 dieser waschbärähnlichen Tiere erlegt - so viele wie in keinem anderen Bundesland.

Nach Angaben des Landesjagdverbandes Schleswig-Holstein wurden die meisten Marderhunde in Südostholstein gemeldet. Seit 2016 haben sie sich aber landesweit etabliert. Insgesamt sei zu beobachten, dass sich die Tiere immer weiter Richtung Norden bewegten, sagte Kyra Paulweber. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Landesjagdverband und zuständig für das Wildtier-Kataster SH. Hier werden seit 1995 heimische Wildtierarten beobachtet und registriert, unter anderem auch invasive Arten wie der Marderhund.

In der Dämmerung zu zweit unterwegs

Marderhunde halten sich gerne in Waldnähe auf. "Sie sind nachtaktiv, treten also meist in der Dämmerung auf", erklärt Kyra Paulweber. "Und sie laufen immer zusammen als Paar." Die Tiere sind scheu und meiden Menschen. Bei Marderhunden handelt es sich um keine heimische Art. Sie kommen ursprünglich aus Ostasien und haben sich dann immer weiter Richtung Westen ausgebreitet. Insbesondere in Russland und der Ukraine wurde der Marderhund in Pelzfarmen gezüchtet und für die Jagd ausgesetzt. 1961 wanderte der Marderhund erstmals nach Deutschland ein.

Der erste Nachweis für Schleswig-Holstein stammt aus dem Jahr 1932, der nächste Hinweis aus dem Jahr 1971. "Vor allem zwischen 2005 und 2016 hat der Bestand der Marderhunde hier exponentiell zugenommen. Die hohe Reproduktionsrate, die frühe Selbständigkeit und die großen Abwanderungsstrecken der Jungtiere tragen zur schnellen Migration bei", sagt Paulweber und ergänzt: "Marderhunde können sieben bis neun Welpen im Jahr bekommen und sie haben hierzulande keine natürlichen Feinde."

Zoologen befürchten Verdrängung heimischer Arten

Zoologen befürchten, dass heimische Tiere durch den eingewanderten Marderhund bedroht sein könnten. Marderhunde sind Allesfresser - Mäuse, Vogeleier, Aas oder auch Früchte wandern in ihre Mägen. "Und sie suchen immer zu zweit systematisch Felder ab", beschreibt Paulweber das Fressverhalten. Auch Feldhühner würden unter den Marderhunden leiden. Und Jäger hätten beobachtet, dass auch der Fuchs dem Marderhund Platz zu machen scheint. Er würde den Räuber meiden, hieß es.

