Stand: 28.01.2019 21:03 Uhr

Dem Technischen Hilfswerk fehlt der Nachwuchs

Wenn bei Hochwasser, Unfällen oder Bränden Spezialgeräte und Experten gebraucht werden, kommt das Technische Hilfswerk zum Einsatz. Aber laut dem zuständigem Landesverband Schleswig-Holstein gibt es seit Jahren immer weniger ehrenamtliche Helfer - vor allem weil der Nachwuchs fehlt. Im vergangenen Jahr gab es rund 290 neue Ehrenamtler - das sind rund 30 Prozent weniger als noch 2015.

Der THW in SH hat Nachwuchsprobleme NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 29.01.2019 07:00 Uhr Autor/in: Hannah Böhme Das Technische Hilfswerk konnte im vergangenen Jahr 30 Prozent weniger Neumitglieder anwerben als noch vor drei Jahren. Insgesamt halfen 2018 rund 3.400 Menschen bei der Organisation.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Problem: Wegfall der Wehrpflicht

Hauptgrund für den Nachwuchs-Rückgang ist nach Angaben von Thomas Krimm vom THW Landesverband die Aussetzung der Wehrpflicht. Damit sei auch der Wehrersatzdienst - zu dem die Arbeit beim THW gehörte - hinfällig gewesen, so Krimm. Über diesen Dienst konnte das Hilfswerk in den vergangenen Jahren neue ehrenamtliche Helfer rekrutieren, die auch im Anschluss an ihre Dienstzeit weiter halfen.

Nun versucht das THW vor allem über Eigenwerbung an Schulen und Jugendgruppen neue Ehrenamtler zu gewinnen. Insgesamt waren im vergangenen Jahr knapp 3.400 Ehrenamtliche beim Hilfswerk in Schleswig-Holstein tätig - zehn Prozent weniger als 2015. Einsatzaufträge ablehnen musste die Zivil- und Katastrophenschutzorganisation bisher nicht. Im Zweifel könne man aus dem restlichen Bundesgebiet Personal anfordern, so Krimm.

Hintergrund: Technisches Hilfswerk im Einsatz



























Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 29.01.2019 | 07:00 Uhr