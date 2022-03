Ukrainische Flüchtlinge dürfen nach Dänemark ein- und weiterreisen Stand: 17.03.2022 08:47 Uhr Gestern hat die dänische Regierung ein Sondergesetz für Menschen auf der Flucht aus der Ukraine verabschiedet. Diese können jetzt auch ohne biometrischen Pass einreisen.

Das dänische Parlament hat am Mittwochabend mit großer Mehrheit ein Sondergesetz für Geflüchtete aus der Ukraine verabschiedet. Diese sollen ab heute die Möglichkeit bekommen, eine auf zwei Jahre befristete Aufenthaltserlaubnis in dem skandinavischen Land zu erhalten. Auch eine Weiterreise nach Schweden und Norwegen ist nun möglich. Bislang wurden insbesondere Menschen ohne biometrischen Pass an der dänischen Grenze abgewiesen.

Dänemark will Zugang zu Versorgung und Arbeit erleichtern

Das sogenannte Ukrainer-Gesetz soll Geflüchteten dieselben Rechte wie Bürgern der Europäischen Union geben. Dänemark will dafür sorgen, dass Geflüchtete aus der Ukraine so schnell wie möglich Arbeit finden, Zugang zu Gesundheitsdiensten erhalten und ihre Kinder in die Schule oder in den Kindergarten gehen können.

Entlastung für Notunterkünfte in Schleswig-Holstein

Geflüchtete, die bislang an der dänischen Grenze abgewiesen wurden, kamen zum Teil in Flensburg in Notunterkünften unter. Laut Flensburgs Oberbürgermeisterin Simone Lange (SPD) handelte es sich bis Dienstag (15.3.) um etwa 250 Betroffene. Das Vorgehen der Dänen hatte im Grenzland für Irritationen gesorgt. Am vergangenen Montag sprach Lange deshalb direkt mit dem dänischen Integrationsminister.

