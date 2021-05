Pflegeheime: Endlich wieder ein Lächeln sehen Stand: 18.05.2021 05:00 Uhr Seit vier Wochen herrscht hier wieder ein Stück Normalität: Sportangebote, Singkreise - alles ohne Maske. In sechs Lübecker Pflegeeinrichtungen werden im Rahmen eines Modellprojekts die Lockerungen ermöglicht.

von Milad Kuhpai

Den Schwächsten unter uns wieder mehr Leben ermöglichen zu können, ist ein großes Geschenk. Das findet Doreen Boniakowsky, Geschäftsbereichsleiterin der Vorwerker Diakonie. "Dadurch, dass wir hohe Durchimpfungsraten in den Einrichtungen der Pflege haben, konnten wir im Rahmen des Modellprojekts so weit lockern, dass wir im Prinzip den Senioren das wiedergeben können, was sie seit über 14 Monaten während der Pandemie vermisst haben: sich wieder sehen zu können, Pflegemitarbeitenden wieder verstehen zu können und Kontakte anders erleben zu dürfen." Unter den vollständig immunisierten Personen wird vollständig auf das Tragen von Masken und auf die Einhaltung des Abstandsgebots verzichtet, erzählt die Geschäftsbereichsleiterin strahlend.

Am Anfang noch etwas zögerlich

Insgesamt, so Doreen Boniakowsky, wurde diese neue Möglichkeit sehr gut angenommen. Sowohl von den Bewohnern, als auch von den Pflegekräften. "Am Anfang gab es natürlich Nachfragen. Dürfen wir das jetzt wirklich? Können wir tatsächlich die Maske ablegen?" Das habe sie wir anfangs immer wieder bejahen und bekräftigen müssen. Doch dann habe das Projekt bei den Senioren viel Erleichterung gebracht. "Endlich konnten wir anders in Kommunikation treten, die Mimik sehen und uns auch besser verstehen, weil wir keine Maske mehr tragen. Das Lächeln ist in den Einrichtungen zurückgekehrt", beschreibt Boniakowsky die neue Situation für alle Beteiligten.

Zurück ins Leben

Manuela Zastro-Behrend ist Einrichtungsleiterin im Lotti-Tonello-Haus der Vorkwerker Diakonie. Sie hofft stark, dass dieses "neue Lebensgefühl" so bleiben kann. "Wir hoffen natürlich sehr, dass die Zahlen weiter runtergehen, damit wir das so beibehalten können." Am Anfang seien ein paar Bewohner noch skeptisch gewesen, "aber jetzt genießen wir es einfach, wieder strahlen, singen und einfach wieder leben zu können. Die 14 Monate davor waren einfach eine hohe Belastung, besonders mit den Masken und der Distanz." Nun seien alle wieder voller Tatendrang. "Wir konnten sogar unser Frühlingsfest feiern und haben laut 'Wir lieben das Leben!' gesungen. Wir genießen jetzt tatsächlich ganz anders", erzählt die Einrichtungsleiterin fröhlich.

Die Liebe hat gefehlt

Nadine Wisodosky ist Pflegekraft im Lotti-Tonello-Haus der Vorwerker Diakonie Lübeck. Durch ihre Nähe zu den Bewohnern hat sie direkt mitbekommen, wie schwer es für die Senioren war: "Es hat einfach an Liebe gefehlt", sagt sie. Aber nun, wo Angehörige wieder kommen dürfen, keine Masken mehr getragen werden müssen, atmeten im wahrsten Sinne alle auf, so Wisodosky. "Man sieht die Gesichter wieder, alle lächeln, die Angehörigen kommen, umarmen sich alle, sie sind alle so happy. Und wir freuen uns wirklich, wenn jetzt so langsam alles in Richtung Normalität geht."

