Historiker Danker: Nazi-Vergleiche verhöhnen NS-Opfer Stand: 19.11.2020 14:29 Uhr Manche Proteste von Corona-Gegnern laufen aus dem Ruder. Warum Verschwörungstheorien und Vergleiche mit dem Nationalsozialsismus mehr als hinken, erklärt ein Experte aus Flensburg im Interview mit NDR Schleswig-Holstein.

Hunderttausende Menschen sprechen sich derzeit per Onlinepetition gegen die von Bundestag und Bundesrat verabschiedete Neufassung des Infektionsschutzgesetzes aus. Sie vergleichen es mit dem Ermächtigungsgesetz der Nationalsozialisten von 1933. Manche Demonstranten tragen KZ-Hemden oder Judensterne mit der Aufschrift "ungeimpft". Professor Dr. Uwe Danker, Historiker und Leiter der Forschungsstelle für regionale Zeitgeschichte an der Europauniversität in Flensburg, äußert sich im Interview mit NDR Schleswig-Holstein zu dieser Art von Protesten.

AUDIO: Flensburger Historiker wettert gegen Nazi-Vergleiche (5 Min)

NDR: Was geht Ihnen als Historiker durch den Kopf, wenn Sie Reichskriegsflaggen oder an Judensterne angelehnte Aufkleber vor dem Reichstagsgebäude sehen?

Uwe Danker: Da fällt mir zunächst die maßlose Verhöhnung der wirklichen NS-Opfer ein. Die Menschen, die ein KZ-Hemd anziehen oder einen Judenstern tragen, setzen sich mit Mordopfern, mit den Leidenden in Konzentrationslagern, in Vernichtungslagern gleich. Und sie marschieren ohne Probleme gleichzeitig zusammen mit Akteuren, die die Reichskriegsflagge tragen. Die Reichskriegsflagge ist seit über 100 Jahren das Symbol der verfassungsfeindlichen, antidemokratischen äußersten Rechten. Das passt überhaupt nicht zusammen. Wer das macht, will nur total provozieren.

NDR: Macht sie das wütend?

Uwe Danker: Ja, das macht mich richtig sauer.

NDR: Viele Demonstranten vergleichen das Gesetz mit dem Ermächtigungsgesetz der Nationalsozialisten von 1933. Was sagen sie dazu?

Uwe Danker: Das Ermächtigungsgesetz vom März 1933 übergab der verfassungsfeindlichen, gewalttätigen Regierung Hitler/Guttenberg sämtliche Macht, die das Parlament bis dahin hatte. Das Infektionsschutzgesetz, das jetzt verabschiedet wurde, regelt für einen ganz engen Notfall auf gesetzlicher Basis die leichte Einschränkung von bürgerlichen Freiheitsrechten - zum Beispiel durch Maskenpflicht und durch Einschränkung der Erwerbstätigkeit. All das ist befristet und jeweils begründet. Und wird übrigens auch von der Judikative, unseren Verwaltungsgerichten, kontrolliert. All das gab es in der NS-Zeit nicht. Und deshalb ist der Vergleich nicht nur maßlos, er ist eine ganz bewusste Provokation.

NDR: Es wird ja viel von Corona-Diktatur oder Merkel-Diktatur geredet. Was sagen sie zu solchen Vergleichen?

Uwe Danker: Am liebsten würde ich dazu sagen, dass diese Truppe von Spinnern, verwirrten Wichtigtuern und Rechtsextremen von uns allen viel zu sehr beachtet wird. Und dass wir vielleicht doch etwas häufiger über die inzwischen etwa 11.000 Verstorbenen, die einsam und furchtbar verstorben sind, reden sollten. Das ist das eine. Und das andere ist: Ich würde allen Menschen raten, neben sich zu treten. Wir können über manches meckern. Es gibt Fehler in der Politik, auch in den letzten Monaten. Aber insgesamt ist es doch faszinierend, wie unser politisches System diese Krise bewältigt: Mit Augenmaß, Ruhe, aber auch Entschlossenheit und Mut. Und die 16 Landesregierungen funktionieren zusammen mit der Bundesregierung. Anders als in der Weimarer Zeit, als genau das eben nicht gelang. Wir können viel diskutieren - und trotzdem ist es faszinierend, wie diese 16 Landesregierungen und die Bundesregierung jeweils zusammenfinden.

Dieses Thema im Programm: Guten Morgen Schleswig-Holstein | 19.11.2020 | 07:10 Uhr