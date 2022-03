Corona: Personalsorgen in den Kliniken in Schleswig-Holstein

Stand: 22.03.2022 12:57 Uhr

Der massive Anstieg an Corona-Infektionen in Schleswig-Holstein sorgt auch in den Krankenhäusern im Land für große Probleme. Hunderte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mussten bereits in Quarantäne.