Corona-Impfungen durch mobile Teams starten an Schulen in SH Stand: 18.08.2021 20:00 Uhr Knapp drei Wochen nach Beginn des neuen Schuljahres fahren ab Donnerstag mobile Impfteams zu den Schulen in Schleswig-Holstein, um Impfwilligen ein Angebot zu unterbreiten.

An 250 Standorten sollen Schülerinnen und Schüler sowie Beschäftigte durch mobile Teams die Möglichkeit bekommen, sich gegen Corona impfen zu lassen. Dafür ist der Impfstoff von Biontech und Pfizer vorgesehen. Das Angebot ist freiwillig. Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt die Corona-Impfung inzwischen für alle Kinder und Jugendlichen ab zwölf Jahren. Im Vorwege haben sich mehr als 10.500 Kinder und Jugendliche in Schleswig-Holstein für eine Impfung in der Schule angemeldet. Eltern können ihre Kinder weiterhin dafür anmelden. Laut Bildungsministerium sind bereits fast ein Drittel der 12- bis 17-Jährigen geimpft. Auch die Impfbereitschaft unter Lehrkräften sei hoch. Auch für sie gilt: Wer sich noch nicht angemeldet habe, könne dies weiterhin tun, meinte Bildungsministerin Karin Prien (CDU).

Es bleibt bei den bekannten Hygienemaßnahmen

Das Schuljahr 2021/2022 steht unter dem Motto "Schule in Präsenz - aber sicher". Neben der Impfaktion sind weitere Maßnahmen vorgesehen, um die Devise bestmöglich umzusetzen: So gilt in Innenräumen weiterhin die Maskenpflicht. Außerdem müssen sich alle, die nicht geimpft oder genesen sind, weiterhin zwei Mal pro Woche testen. Auch an den bestehen Maßnahmen wie Lüften und Abstand wird festgehalten. "Wir müssen weiter aufpassen und wir müssen versuchen, die Pandemie weiter einzudämmen - auch in den nicht geimpften Altersgruppen", sagte Ministerin Prien, die am Mittwoch bei NDR 1 Welle Nord Moderator Pascal Hillgruber zu Gast war.

Bildungsministerin Prien: Es gibt kein "Impfdruck"

Im Studio beantwortete sie Fragen rund um das Thema Corona-Pandemie und Schule. Sie sagte, dass sie auf jeden Fall verhindern will, dass bei Schülerinnen und Schülern oder Eltern eine Art sozialer "Impfdruck" entsteht. An einigen Schulen in Schleswig-Holstein sei der Eindruck entstanden, Lehrkräfte hätten Druck ausgeübt, dass sich Kinder und Jugendliche impfen lassen sollten. Dies sei ein Missverständnis, so Prien. Lehrerinnen und Lehrer übermitteln, wie sie sagte, lediglich die Unterlagen, die für eine Impfungen nötig seien.

In Bezug auf die Inzidenzen sagte Prien, Schulschließungen oder Distanzunterricht gebe es nicht mehr, wenn nur diese hoch seien. Man müsse auch andere Werte wie die Belegung der Intensivbetten oder die Impfquote im Auge haben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 19.08.2021 | 06:00 Uhr