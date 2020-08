Stand: 03.08.2020 17:42 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Corona-Betrug in Millionenhöhe: 36-Jähriger in U-Haft

Weil er unberechtigt Kurzarbeitergeld und Corona-Soforthilfe in Millionenhöhe beantragt haben soll, ermittelt die Staatsanwaltschaft Lübeck gegen einen 36 Jahre alten Mann aus dem Kreis Pinneberg. Für seinen Betrug soll der Mann, der eine Beratungsfirma in Hamburg betreibt, unrechtmäßig erworbene Sozialversicherungsdaten verwendet haben, teilten die Staatsanwaltschaft Lübeck und das Hauptzollamt Itzehoe am Montag mit. Wie die Ermittler dem 36-Jährigen auf die Spur kamen, wollte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft, Ulla Hingst, aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen.

Mann wegen Betrug bei Corona-Soforthilfen in Haft NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 03.08.2020 16:00 Uhr Autor/in: Sven Jachmann Ein 36-Jähriger aus Schleswig-Holstein steht im Verdacht, Kurzarbeitergeld und Corona-Soforthilfen in Millionenhöhe ergaunert zu haben. Doch der Schwindel flog auf.







Mehrere Durchsuchungen

Bereits Anfang Juli durchsuchten Fahnder deshalb die Wohn- und Geschäftsräume des Mannes und stellten dabei viele Beweismittel sicher. Der 36-Jährige sitzt seit der Durchsuchung in Lübeck in Untersuchungshaft. Doch dabei blieb es nicht. Die Ermittler stellten nach eigenen Angaben fest, dass der Mann versuchte, seine Taten zu verdunkeln. Deshalb gab es Mitte Juni weitere Durchsuchungen im Umfeld des Beschuldigten. Dabei stellten die Fahnder Beweismittel sicher - und knapp 120.000 Euro, die vermutlich aus der Beute stammten.

Vermögensarrest - auch gegen weitere Personen

Laut Staatsanwaltschaft wollte der 36-Jährige durch 90 Betrugshandlungen rund 15 Millionen Euro erlangen. Davon wurden 7,6 Millionen Euro durch die schnellen Ermittlungen gar nicht erst ausgezahlt. Um die übrigen 7,4 Millionen Euro zurückzubekommen, hat die Staatsanwaltschaft einen entsprechenden Vermögensarrest gegen den Hauptverdächtigen sowie weitere 22 Personen verhängt, die aber nicht als tatverdächtig gelten.

Das bedeutet, dass sie über das mutmaßlich aus der Tat stammende Geld bis zum Abschluss eines Gerichtsverfahrens nicht mehr verfügen dürfen. Außerdem wurden bei der Durchsuchung im Haus des mutmaßlichen Haupttäters 84.000 Euro sichergestellt. An den Ermittlungen unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Lübeck waren die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamtes Itzehoe, die Steuerfahndung Kiel und eine Rechercheeinheit der Bundesagentur für Arbeit beteiligt.

