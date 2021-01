Corona-Ausbruch in Sana-Kliniken in Lübeck Stand: 24.01.2021 10:29 Uhr In den Lübecker Sana-Kliniken hat es einen großen Corona-Ausbruch gegeben. Bis gestern wurden laut einer Sprecherin 79 Mitarbeiter positiv auf das Virus getestet.

Nach Angaben einer Kliniksprecherin werden außerdem 41 Patienten auf den beiden Covid-Stationen versorgt, zwei weitere liegen auf der Intensivstation. Die allermeisten dieser Patienten waren wegen einer Covid-19-Erkrankung von außen stationär in dem Klinikum aufgenommen worden.

Nicht dringende Operationen vorerst verschoben

Gemäß den Krisen-Plänen wurden laut Klinikum sämtliche verschiebbaren Operationen ausgesetzt. Ausgelöst wurden die Infektionen möglicherweise von einem zunächst negativ getesteten Patienten, bei dem das Virus erst später durch einen zweiten Test nachgewiesen wurde.

Corona-Ausbruch ebenfalls in Seniorenheim in Büchen

In einem Seniorenheim in Büchen (Kreis Herzogtum Lauenburg) wurden laut Kreis 44 von 49 Bewohnern positiv auf Corona getestet. Außerdem steckten sich laut Mitteilung 15 Mitarbeiter an. Das Gesundheitsamt ordnete für das Heim schärfere Hygieneregeln sowie ein Besuchsverbot an.

