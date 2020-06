Stand: 17.06.2020 10:27 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Computersabotage und Erpressung: LKA sichert Beweise

Computersabotage in besonders schweren Fällen und versuchte Erpressung - das sind die Anschuldigungen, die gegen zwei junge Männer erhoben werden. Bei einer Durchsuchung ihrer Wohnungen im baden-württembergischen Calw und im niedersächsischen Soltau haben Beamte des Landeskriminalamtes (LKA) Schleswig-Holstein gestern Datenträger sichergestellt. Den Beschuldigten wird vorgeworfen, digitale Angriffe auf Firmen ausgeführt und Online-Dienste für Kunden zeitweise blockiert zu haben. Finanzielle Forderungen wurden laut den Ermittlern nicht gestellt.

Zwei Männer sollen Computer in SH sabotiert haben NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 17.06.2020 10:00 Uhr Ein 16- und ein 20-Jähriger sind beschuldigt, Computersysteme - unter anderem von einer Bank - so manipuliert zu haben, dass das operative Geschäft zum Erliegen kam. Das LKA hat Beweise gesichert.







5 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Ermittler schätzen Gesamtschaden in siebenstelliger Höhe

Die 16 und 20 Jahre alten Beschuldigten sollen seit Juli 2019 mehrere Unternehmen sabotiert haben. Unter den Geschädigten sind Banken und Telekommunikationsanbieter in Schleswig-Holstein und anderen Bundesländern. Betroffen waren auch die TNG Stadtnetz GmbH in Kiel und die Deutsche Kreditbank AG. Während der Angriffe seien Internetanschlüsse, Webseiten und Online-Banking-Systeme für Kunden über mehrere Tage nicht nutzbar gewesen, sagte Carola Jeschke vom Landeskriminalamt Schleswig-Holstein. Die Ermittler gehen derzeit von einem Gesamtschaden in siebenstelliger Höhe aus.

Beschuldigte sind polizeibekannt

Die beiden Beschuldigten sind der Polizei bekannt: Der 20-Jährige aus Calw war vorher bereits durch Computerbetrug aufgefallen, dem 16-Jährigen aus Soltau wird gewerbsmäßige Erpressung vorgeworfen. Er soll im April des vergangenen Jahres Router von Telekommunikationsanbietern in Nigeria sowie von deren Endkunden lahmgelegt und für die Entsperrung Bitcoins im Wert von jeweils rund 100 Euro gefordert haben. Die Ermittler gehen davon aus, dass die beiden die Taten im aktuellen Sachverhalt gemeinsam begangen haben - ob es noch weitere Täter gibt, muss noch geklärt werden.

Schwerpunkt-Staatsanwaltschaft "Cybercrime" in Itzehoe

Die schleswig-holsteinischen LKA-Ermittler haben die Durchsuchungen gemeinsam mit dem Bundeskriminalamt (BKA) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Itzehoe (Kreis Steinburg) geführt, die das Verfahren als Schwerpunkt-Staatsanwaltschaft "Cybercrime" - also Computerkriminalität - federführend leitet. LKA und BKA haben eine gemeinsame Ermittlungsgruppe eingerichtet.

Weitere Informationen Professionelle Spurenleserin beim LKA Schuhspuren können bei der Aufklärung von Straftaten wichtige Hinweise liefern. Das LKA Schleswig-Holstein setzt deshalb verstärkt auf deren Entschlüsselung. Eine Aufgabe für Karin Bruder. mehr LKA warnt: Vermehrt Falschgeld im Umlauf Das Landeskriminalamt Schleswig-Holstein warnt vor falschen 10- und 20-Euro-Scheinen, die seit einigen Wochen vermehrt im Umlauf sind. Auf den falschen Banknoten fehlen Sicherheitsmerkmale. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 17.06.2020 | 10:00 Uhr