Bürgerpreis 2022 mit dem Motto "Klima, Umwelt und Zukunft" Stand: 21.04.2022 12:24 Uhr In diesem Jahr wird zum 19. Mal der Schleswig-Holsteinische Bürgerpreis verliehen. Das Motto wurde am Vormittag bekanntgegeben und lautet: "Unser Klima, unsere Umwelt, unsere Zukunft".

Gesucht werden also Ehrenamtler, die sich in besonderer Weise für den Klima-, Umwelt- und Naturschutz einsetzen. Das betonte der Präsident des Sparkassen- und Giroverbandes Schleswig-Holstein, Oliver Stolz, am Vormittag in Kiel. Die Themen sind ganz vielseitig: Von der Vogelschutzstation bis zu den neu angelegten Blühstreifen an der Schule ist alles vorstellbar. Bewerben können sich Initiativen, Vereine und Einzelpersonen - oder sie werden von anderen für die Auszeichnung vorgeschlagen.

Vize-Landtagspräsidentin: Genau das richtige Motto

Auch die Vizepräsidentin des Landtags, Kirsten Eickhoff-Weber (SPD), war bei der Bekanntgabe des Mottos dabei: "Die großen Herausforderungen liegen auf dem Tisch: Wir alle sehen im Moment ja mit großer Klarheit, was zu tun ist. Und in diesem Moment zu zeigen, dass auch Ehrenamt - bürgerschaftliches Engagement - in diesen großen Fragen eine wichtige Rolle spielt und zu zeigen oder zu fragen, wer engagiert sich, das ist für 2022 genau das richtige Motto für den Bürgerpreis Schleswig-Holstein."

Zwei Monate Zeit für Bewerbungen

Die Bewerbungsphase geht vom 1. Mai bis zum 30. Juni. Die Preisverleihung ist im November geplant. NDR Schleswig-Holstein unterstützt den Bürgerpreis als Medienpartner. Der Bürgerpreis im vergangenen Jahr stand unter dem Motto "Rückenwind fürs Leben - Kinder und Jugendliche stark machen".

