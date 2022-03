Brandstiftung? Kripo Heide ermittelt nach Feuer in Schule

Stand: 21.03.2022 08:58 Uhr

In der St. Georg Schule in Heide hat es am Sonntagabend gebrannt. Die Kriminalpolizei vermutet Brandstiftung. Der Bürgermeister von Heide setzte eine Belohnung aus.