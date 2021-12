Blutkonserven werden knapp: DRK ruft zu Blutspenden auf Stand: 17.12.2021 10:23 Uhr Am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein in Kiel fehlen derzeit wöchentlich rund 200 Blutspenden. Um die Versorgung auch während der Feiertage sicherzustellen, ruft auch das Deutsche Rote Kreuz (DRK) zu Blutspenden auf.

Wie eine Sprecherin des DRK mitteilte, sind kontinuierliche Spenden gerade bei mehreren aufeinander folgenden Feiertagen wichtig, da die aus Spenderblut hergestellten Präparate teilweise nur wenige Tage haltbar sind.

Blutspendetermine in SH

Letzte Möglichkeiten zum Blutspenden vor Weihnachten gibt es zum Beispiel heute im Heilig-Geist-Zentrum in Mölln, am Dienstag (21.12.) im Raddison Blu Senator Hotel in Lübeck oder am Mittwoch (22.12.) in der Grund- und Gemeinschaftsschule in Schwarzenbek - immer jeweils von 15 bis 19 Uhr. Im Kreis Dithmarschen kann im Amt Schwarzheide am Donnerstag (23.12.) von 15 bis 19 Uhr Blut gespendet werden. In Neumünster gibt es zwei Termine vor Silvester am 29. und 30.12. in den Holstenhallen jeweils von 14 bis 18 Uhr.

Sonderblutspendetermine an Weihnachten

Neben den regulären Terminen bietet das DRK Sonderblutspendetermine am zweiten Weihnachtsfeiertag an. In Südholstein kann am 26. Dezember in Elmshorn, Babensee und Wakendorf Blut gespendet werden. Am 2. Januar sind Blutspenden dann in Lütjensee und Seester möglich - und in Kiel am 26.12. in der Tanzschule "Tanzen in Kiel" zwischen 11 und 14 Uhr.

Um größere Menschenansammlungen zu vermeiden, ist eine Terminreservierung erforderlich. Es gilt die 3G-Regel. Weitere Informationen sind zu finden unter https://www.blutspende-nordost.de/blutspendetermine/

UKSH: Wöchentlich fehlen 200 Spenden

Am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein in Kiel spenden weniger Menschen Blut als für den laufenden Betrieb benötigt wird. Nach Angaben des hauseigenen Blutspendezentrums fehlen derzeit wöchentlich rund 200 Spenden. Momentan könne der Mangel noch durch einen geringen Lagerbestand und andere Blutspendedienste ausgeglichen werden, sagt Dr. Sven Ole Schuster, Leiter des UKSH Blutspendezentrums.

"Allerdings zeichnet sich ab, dass jetzt gerade über die Feiertage und vermutlich auch der aktuellen Corona-Situation geschuldet die Spendensituation sich zunehmend verschlechtert." Deshalb appelliert er "grundsätzlich an jeden Bürger Schleswig-Holsteins, jetzt gerade über die Feiertage sich doch noch einmal Gedanken zu machen, ob Blutspenden nicht vielleicht eine Idee wäre."

Neben den Blutspendeterminen des DRK bietet das UKSH in seinen Blutspendezentren ebenfalls Möglichkeiten zum Blutspenden. Die Zentren gibt es in den Citti-Parks in Kiel und Lübeck.

Schuster will die Angst vorm Blutspenden gerade in der Corona-Zeit nehmen. Das Uniklinikum hätte neben Zugangsbeschränkungen auch ein Terminsystem eingeführt, um die Kontakte im Blutspendezentrum zu anderen Spendern zu minimieren.

