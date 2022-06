Bildung in SH: Zwischen Digitalisierung und alternativen Schulmodellen

Bildungssystem SH: Wie digital sind unsere Schulen? Stand: 22.06.2022 15:40 Uhr Wie steht es um die Schulen und das Bildungssystem im Land? In einer Serie zeigt das Schleswig-Holstein Magazin Beispiele für Digitalisierung, Schulmodelle und Inklusion.

In den vergangen zwei Jahren stand beim Thema Bildung vor allem Corona im Mittelpunkt: Homeschooling, Präsenzunterricht, Lernlücken. Und auch wie weit oder eben nicht die Digitalisierung an den Schulen im Land vorangeschritten ist, zeigte die Pandemie. Corona und die Folgen sind aber nicht das einzige Thema im Bildungssystem. Wir gucken deshalb in einer Bildungsserie auf die Schulen im Land. Wie weit ist die Digitalisierung? Wie klappt Inklusion an Schulen? Welche alternativen Schul- und Lernmodelle gibt es? Vor welchen Herausforderungen stehen die Schulen und die Schüler?

Weitere Informationen Lehrermangel: Quereinsteiger dringend gesucht! Weil der Lehrer-Nachwuchs fehlt, hoffen Schulen auf mehr Quereinsteiger. Wie ein solcher Berufsumstieg aussehen kann, zeigt ein Beispiel aus Bad Segeberg. mehr Oelixdorfer Grundschule ist Schule des Jahres in SH Die Siegerschule hat sich unter insgesamt 30 Bewerbungen durchsetzen können. Motto des Wettbewerbs war "Lernen aus der Pandemie". mehr

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 22.06.2022 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bildung