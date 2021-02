Biike-Feuer in Corona-Zeiten: Sylt überträgt Tradition im Netz Stand: 21.02.2021 06:00 Uhr Um trotz Corona viele Menschen an den traditionellen Biike-Brennen teilhaben zu lassen, will Sylt das Ereignis heute Abend übertragen.

Mit stimmungsvollen Biike-Feuern feiern viele Gemeinden an der nordfriesischen Küste jedes Jahr den 21. Februar. Doch damit wird es in diesem Jahr an den meisten Orten nichts. Wegen der Corona-Pandemie wird die Tradition ausfallen, unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden oder im Internet übertragen. Dazu haben sich zumindest die Verantwortlichen auf Sylt entschieden. Sie wollen ein Biike-Feuer in Tinnum brennen lassen - und es online, beziehungsweise auf Sylt1 im Fernsehen senden. Die Übertragung beginnt dem Sender zufolge um 18.30 Uhr.

Feuerwehr wird Feuer absichern

Die Reden auf Sylter Friesisch und Hochdeutsch werden vorher aufgezeichnet und parallel zum Feuer übertragen, teilte Sylt Marketing mit. Die Feuerwehr wird das Feuer absichern, Zuschauer sind nicht zugelassen. Der Kreis Nordfriesland erteilte für die Sylter Biike eine Ausnahmegenehmigung. Würde die Biike ganz ausfallen, wäre es das erste Mal seit dem Zweiten Weltkrieg, dass es kein Feuer auf Sylt gibt. Seit dem 19. Jahrhundert hat jeder Ort eine eigene Biike.

AUDIO: Das größte Fest der Friesen: Biike (3 Min)

Auf Amrum will man ebenfalls die traditionellen Feuer brennen lassen - in den Orten Nebel und Norddorf. Nach Angaben des Kreises ist aber nur eine extrem reduzierte Biike ohne digitale Übertragung angekündigt worden, die keine Veranstaltung ist und deshalb auch keiner Ausnahmegenehmigung bedarf.

Auf Amrum brennen üblicherweise fünf Feuer. Auf Föhr wird nach Angaben des Amtes Föhr-Amrum keine der normalerweise 21 Biiken brennen. Auch St. Peter-Ording hat bereits früh - noch vor der Verlängerung des Lockdowns - die Biike abgesagt.

Feuerzeichen und Grünkohlessen

Die Biike ist der älteste nordfriesische Brauch und gilt vielen Friesen als Nationalfest, das mit einem Grünkohlessen abgeschlossen wird. Auch viele Touristen schauen sich das Spektakel normalerweise an. Im Dezember 2014 wurde das Jahresfeuer zum immateriellen Kulturerbe erklärt. Biike ist das friesische Wort für "Feuerzeichen". Die Feuer sollten ursprünglich an heidnische Opfergaben für die Götter erinnern, dann wurden damit Walfänger verabschiedet und der Winter vertreiben.

