Grüner Strom: Bordesholm trennt sich vom Netz

Die Bordesholmer Versorungsbetriebe haben am Sonnabend einen wichtigen Schritt in Sachen Energiewende gemacht. Denn erstmals konnte in Deutschland eine Gemeinde nur durch erneuerbare Energie versorgt werden. Der sogenannte Inselbetrieb wird ermöglicht durch einen hochmodernen Batteriespeicher. Er kann Strom aus erneuerbaren Energien abgeben und speichern.

Bordesholmer vom Stromnetz getrennt

Damit der Speicher getestet werden konnte, mussten die Einwohner in Bordesholm (Kreis Rendsburg-Eckernförde) vom restlichen Stromnetz getrennt werden. Eine Biogasanlage, Solarzellen und ein Blockheizkraftwerk lieferten anschließend den Strom für die 4.000 Haushalte. Von der Umstellung merkten die Verbraucher nichts und das sorgte für Jubel bei den Bordesholmer Versorgungsbetrieben. "Wir sind letztendlich begeistert und wir freuen uns, diesen Beweis angetreten zu haben und zu zeigen, dass es ohne fossile Kraftwerke sehr wohl systemstabil geht, nur mit erneuerbarer Energie. Denn was anderes speist jetzt hier gerade nicht ein", erklärt Frank Günther, Geschäftsführer der Bordesholmer Versorgungsbetriebe.

Batteriespeicher versorgt Gemeinde mit erneuerbarer Energie NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 30.11.2019 17:00 Uhr Autor/in: Christian Wolf Der Batteriespeicher in Bordesholm verhindert Schwankungen im Netz. So kann die gesamte Gemeinde erstmals nur mit Strom aus erneuerbaren Energien versorgt werden.







Test ist zukunftsweisend

Schwankungen im Netz führen immer wieder zu Stromausfällen. Der Batteriespeicher sorgt in diesem Fall vor und springt ein. 150 dieser Anlagen sollen laut des kommunalen Energieversorgers ausreichen, um ganz Deutschland und fünf weitere Staaten mit Strom aus erneuerbaren Energien durchgehend zu versorgen. Die Investitionskosten würden sich auf 1,5 Milliarden Euro belaufen. Für Schleswig-Holsteins Energiewendeministerium ist der Test zukunftsweisend. Dies könne in der Debatte rund um die Speichermöglichkeiten für Strom aus erneuerbaren Energien hilfreich sein, hieß es.

