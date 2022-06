Bahnübergang Witzwort: YouTuber filmt Beinaheunfall mit Trecker Stand: 22.06.2022 19:29 Uhr Nachdem ein Treckerfahrer trotz herannahenden Zuges einen unbeschrankten Bahnübergang bei Witzwort im Kreis Nordfriesland überquerte, hat die Bundespolizei die Ermittlungen aufgenommen. Ein YouTuber hat den Beinaheunfall zufällig gefilmt.

Gegen den Treckerfahrer wird nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr, so ein Sprecher der Bundespolizei. Dem Mann droht ein Bußgeld von mindestens 100 bis maximal 290 Euro und ein Fahrverbot von einem Monat. Die Polizei startete einen Zeugenaufruf. Hanspeter Schwartz, Sprecher der Bundespolizei Flensburg. "Wir wissen mittlerweile, wann das war und haben auch Informationen zum Treckerfahrer. Wir sind noch ganz am Anfang. Wir werden mit den Zeugen sprechen, darunter dem Filmer selbst, und die werden uns berichten, was sie gesehen haben."

Triebwagenführer muss noch befragt werden

Allerdings wissen die Ermittler noch nichts über den Triebwagenführer. Nach Angaben einer Bahnsprecherin konnte die Bahn den Mitarbeiter noch nicht ausfindig machen, der am Sonnabend im Triebwagen 628 auf dem Weg nach Husum Dienst hatte.

Trecker rast Youtuber beim Filmen durchs Bild

Ein YouTuber hatte an diesem Tag eigentlich nur den Triebwagen filmen wollen, der gerade auf der Strecke St. Peter Ording - Husum fuhr. Er hatte extra noch eine Drohne aufsteigen lassen und stand mit einer weiteren Kamera am Bahnübergang und filmte den herannahenden Zug. Plötzlich raste ihm der Treckerfahrer durchs Bild und überquerte kurz vor dem Zug die Gleise - trotz der Warnsignale. Der Trainspotter sagte NDR Schleswig-Holstein: "Ich hatte den Trecker zunächst nicht bemerkt, da ich mich völlig auf den Zug konzentrierte. Es kommt außerdem immer mal wieder vor, dass sich Fahrzeuge nähern und dann anhalten. Dass der aber nicht anhält, damit habe ich nicht gerechnet." Weil die Polizei inzwischen ein Verfahren eröffnet hat, möchte er seinen Namen hier nicht nennen. Sein Video hat er auf YouTube mit den Worten kommentiert: "Weil ich nicht einschätzen konnte, ob der Trecker es noch über den Bahnübergang schafft oder vom Zug bei voller Geschwindigkeit getroffen worden wäre, bin ich schlagartig vom Bahnübergang weggerannt." Danach sei er geschockt gewesen und habe den Vorfall erst einmal verdauen müssen.

Trainspotter filmt Traktorkennzeichen



Bei der Polizei hatte der Trainspotter den Vorfall aber erst gemeldet, nachdem er das Video hochgeladen hat und die Medien darüber berichteten. Er sei überrascht gewesen, dass das Video solche Wellen schlägt, erzählte er NDR Schleswig-Holstein. Als der Traktor an seiner Kamera vorbeifuhr, hatte er das Kennzeichen im Bild. Das gab er an die Polizei. Für das Video hatte er die Kenzeichen unkenntlich gemacht. "Ich wollte das Video teilen, als Warnung. Weil ich auch schockiert war, dass so etwas passiert. Man hört von den gazen Unfällen und sieht wie das zustandekommt", sagte er.

