Bahn investiert 890 Millionen Euro im Norden

Modernere Bahnhöfe, schnellere Verbindungen, neue Linien: Die Deutsche Bahn will in diesem Jahr in Hamburg und Schleswig-Holstein rund 890 Millionen Euro in ihre Infrastruktur investieren. Das hat der Konzern heute bekanntgegeben.

Das Geld soll zum Beispiel in die neue S-Bahn-Linie 4 fließen, die Bad Oldesloe mit Hamburg verbinden soll. Auch die Renovierung des denkmalgeschützten Bahnhof-Empfangsgebäudes in Pinneberg und der Bahnhof Bad Oldesloe steht auf der Liste, ebenso die Arbeiten für den neuen Fernbahnhof Altona. Er soll an die bisherige S-Bahn-Station Diebsteich verlegt werden.

Fahrgastverband beklagt Investitionsrückstand

Außerdem will die Bahn den Ausbau der Strecke zwischen Lübeck und Puttgarden weiter vorantreiben und die Fehmarnsundbrücke erneuern. Insgesamt sollen im Norden 95 Kilometer Gleise, 90 Weichen, 45 Haltepunkte und Bahnhöfe und vier Brücken saniert werden.

Dem Fahrgastverband "Pro Bahn" reicht das allerdings nicht. Der Investitionsrückstand aus den vergangenen Jahrzehnten sei so gewaltig, dass auch diese Investitionen nicht ausreichen würden, um das aufzuholen. Ein Sprecher sagte NDR Schleswig-Holstein, das Land habe schlicht zu wenig Fachpersonal, um dringend nötige Projekte voranzubringen.

