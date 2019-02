Stand: 25.02.2019 12:06 Uhr

Baby in Kiel getötet: Vater in Psychiatrie

Das Kieler Landgericht hat einen 19-Jährigen am Montag zu achteinhalb Jahren Jugendstrafe verurteilt, weil er seine vier Wochen alte Tochter in einer Kieler Wohnung getötet hat. Außerdem ordnete das Gericht am Montag die Unterbringung des Angeklagten in der Psychiatrie an.

Säugling konnte nicht wiederbelebt werden

Der 19-Jährige hatte seine kleine Tochter im April 2018 in einer Kieler Dachwohnung zunächst sexuell schwer missbraucht und sie dann mit wuchtigen Schlägen gegen den Kopf getötet. Polizisten und ein Notarzt scheiterten mit ihren Wiederbelebungsversuchen. Das Kind starb an einem schweren Schädel-Hirn-Trauma. Die Tat geschah laut Anklage im Drogenrausch. Demnach stand der Heranwachsende unter Alkohol und der Wirkung bewusstseinsverändernder Pilze.

Staatswanwaltschaft hatte elf Jahre Haft gefordert

Mit seinem Urteil blieb das Gericht unter dem von der Staatsanwaltschaft geforderten Straßmaß von elf Jahren wegen Mordes. Der vorsitzende Richter begründete dies unter anderem damit, dass ein Mordmerkmal nicht zu klären gewesen sei. Die in der Anklage geschilderte Absicht des 19-Jährigen, den sexuellen Missbrauch seiner Tochter mit einem Mord verdecken zu wollen, sei nicht plausibel, so der Richter.

Täter hatte eine schwere Persönlichkeitsstörung

Das Motiv konnten die Richter nicht klären. Ein Gutachter hatte bei dem Angeklagten eine schwere Persönlichkeitsstörung festgestellt, die er auch schon als Kind und Jugendlicher gehabt haben soll. Der Prozess fand größtenteils unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Das Gericht wollte die Persönlichkeitsrechte der Eltern des Angeklagten, aber auch der Mutter des getöteten Kindes schützen.

