Ausbildungsstart in SH: Noch viele Plätze frei Stand: 01.08.2022 08:54 Uhr Für tausende Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner beginnt heute die Ausbildung. Aktuell gibt es aber trotzdem noch viele freie Plätze - vor allem im Einzelhandel, Handwerk und Baugewerbe.

Die Chance auf einen Ausbildungsplatz in Schleswig-Holstein ist aktuell sehr groß. Obwohl heute offiziell Ausbildungsstart ist, sind momentan noch mehr als 8.000 Ausbildungsplätze frei. Das sind fast 1.000 mehr als im August vergangenen Jahres. Wer nicht auf einen Ort oder eine spezielle Branche festgelegt ist, hat viele Möglichkeiten.

Interesse an Ausbildungen geht zurück

Vor allem der Einzelhandel und das Handwerk suchen laut Arbeitsagentur noch zahlreiche Azubis. Wie Thomas Letixerant von der Regionaldirektion Nord sagt, interessieren sich immer weniger junge Menschen für eine Ausbildung, und das wiederum wird zunehmend ein Problem für die Betriebe: "Es muss uns auch gelingen Abiturienten und Studienzweifler noch stärker für die duale Ausbildung aufzuschließen und die Entwicklungs- und Karrierechancen stärker ins Bewusstsein zu bringen. Denken wir nur an die ganzen Betriebsnachfolgen, die auch in schleswig-holsteinischen Unternehmen in den nächsten Jahren anstehen - da sind noch eine Menge Chancen vorhanden."

Die Chancen, die in einer Ausbildung liegen, würden von Jugendlichen oft unterschätzt werden. Deswegen sei das Interesse seit Jahren rückläufig, was für Betriebe ein immer größeres Problem wird. Ein weiterer Grund ist laut Letixerant, dass es wegen der Corona-Pandemie weniger Möglichkeiten zur Berufsorientierung gab.

"Gute Karrieremöglichkeiten in Bauberufen"

Neben Einzelhandel und im Handwerk werden laut Arbeitsagentur auch im Baugewerbe noch viele Auszubildende gesucht. Im Land insgesamt waren demnach mit Stand Juni fast 500 Ausbildungsplätze unbesetzt - mehr als die Hälfte davon im Hochbau. Rund 60 freie Lehrstellen melden aktuell die Mitgliedsbetriebe der Innung des Baugewerbes Eckernförde-Kiel-Plön. Der Bedarf werde noch steigen. "Von 100 Stellen, die altersbedingt frei werden, können aktuell nur rund 60 neu besetzt werden", sagt Obermeister Norbert Pöhlmann. Dabei seien die Karrieremöglichkeiten in Bauberufen sehr gut. "Mit einem Berufsabschluss kann man sich im Baugewerbe in viele Richtungen weiterentwickeln und dabei gut verdienen, das ist ein großer Vorteil an der Branche."

