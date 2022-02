Ausbau des Lübecker Hafens: Viel Geld für breitere Anleger Stand: 11.02.2022 17:22 Uhr Der Skandinavienkai in Travemünde gehört zu den leistungsfähigsten RoRo-Terminals an der gesamten Ostseeküste. Aber: Die Schiffe werden immer länger und breiter. Deshalb wird der Hafen jetzt weiter ausgebaut. Kostenpunkt: etwa 23 Millionen Euro.

Der Hafen Lübeck ist auf Wachstumskurs - trotz Corona. Im vergangenen Jahr musste er beim Stammgeschäft, dem Holz und Papier, ein kräftiges Minus verzeichnen. Dafür wurden mehr Lastwagen, Trailer und Autos verladen. Der Gesamtumsatz stieg dadurch um sechs Prozent. Und wenn es nach der Hafengesellschaft geht, soll das so weiter gehen. Um zukunftsfähig zu bleiben, sind Investitionen aber von Nöten.

Immer länger - immer breiter

In der Schifffahrt hält seit Jahren ein Trend an: Schiffe werden immer größer. In Lübeck bereitet sich der Hafen darauf vor und investiert Millionen in seine Schiffsanleger. Unterstützung gibt es vom Land: Freitagnachmittag übergab Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Skandinavienkai einen entsprechenden Förderbescheid in Höhe von 13,3 Millionen Euro - das sind mehr als die Hälfte der Gesamtkosten.

Neue Kaikante und breitere Rampe kommen

Das Geld soll in den Neubau von Anleger fünf fließen. Dort sollen dann bald bis zu 250 Meter lange und 38 Meter breite Schiffe festmachen können. Dafür müssen die alten Spundwände raus, die Kaikante wird komplett neu gezogen, eine neue breitere Rampe entsteht - damit die Fracht schneller auf die Schiffe kommt.

Mit dem Neubau am Skandinavienkai will die Lübecker Hafengesellschaft die größte RoRo-Hafenbetreiberin an der Ostsee bleiben.

