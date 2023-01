Aus für Bertelsmann-Großdruckerei in Ahrensburg Stand: 20.01.2023 07:51 Uhr Schlechte Nachrichten für rund 550 Beschäftigte der Prinovis-Druckerei in Ahrensburg im Kreis Stormarn. Der Bertelsmann-Konzern, dem die Druckerei gehört, will den Standort schließen. Die Belegschaft will die Entscheidung nicht einfach hinnehmen. Bereits gestern protestierten einige vor dem Werkstor.

Ende Januar 2024 soll der Betrieb eingestellt werden, da die Großdruckerei seit geraumer Zeit rote Zahlen schreibe. Wie das zum Bertelsmann-Konzern gehörende Unternehmen Prinovis am Donnerstag mitteilte, sind 545 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betroffen. Ahrensburg ist der letzte Tiefdruckstandort Bertelsmanns in Deutschland. Dort werden Kataloge, Zeitschriften und Beilagen gedruckt. Die Nachfrage sei stark gesunken. "Hinzu kommt, dass unsere Auftraggeber aufgrund der Pandemiefolgen und des enormen Anstiegs der Papier- und Energiepreise ihre Marketingaktivitäten in den vergangenen zwei Jahren immer wieder hinterfragt und häufig in Richtung digitaler Kommunikationslösungen verändert haben", sagte Prinovis-Geschäftführer Ulrich Cordes. Die Folge sei ein starker Rückgang des Auftragsvolumens. Es sollen nun "zeitnah sozialverträgliche Lösungen" gefunden werden.

Betriebsrat und ver.di akzeptieren Entscheidung nicht

Die Belegschaft will die Unternehmensentscheidung nicht einfach hinnehmen. Laut der Gewerkschaft Ver.di protestierten gestern Beschäftigte vor dem Werkstor gegen die Schließung. Der Betriebsrat teilte mit: "Seit mittlerweile mehr als 14 Jahren wurden den Beschäftigten Mitarbeiterbeiträge zur Zukunftssicherung, in Form von direktem Lohnverzicht, Arbeitszeitverlängerung ohne Lohnausgleich und Arbeitsverdichtung, abverlangt." Die Schließungspläne akzeptiere die Arbeitnehmervertretung nicht.

