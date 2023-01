"Alter Gasthof": Viele Sylter nach Abriss verärgert Stand: 10.01.2023 19:29 Uhr Offenbar ohne Genehmigung rissen Bagger 370 Jahre alten Gasthof ab. Für viele Menschen war die Wirtschaft schon immer ein wichtiger Teil von List.

Er gehörte für viele Alteingesesene schon immer dazu: der "Alte Gasthof" in List auf Sylt (Kreis Nordfriesland). Doch dort, wo er einst stand, ist nichts mehr. Kurz vor Silvester rissen Bagger den alten Gasthof ab. Das Gebäude sei ortsprägend gewesen, sagt Olaf Kloth, Gemeindevertreter in List. "Meine Eltern haben dort gefeiert. Ich hab dort gefeiert. Früher war hier Biikebrennen und Petritanz", erinnert er sich.

Investor im Urlaub

Der Abriss des 370 Jahre alten Gebäudes war offenbar ungenehmigt. Er hat viele Menschen auf der Insel betroffen gemacht. Am Dienstag wurden die Reste vom Grundstück geschafft. Was der Investor, ein Sylter Unternehmer, hier nun plant, weiß niemand. Er ist noch bis zum 16. Januar im Urlaub und will sich erst danach äußern.

Strafen offenbar unter Grundstückswert

Nur noch knapp 200 historische Friesenhäuser stehen auf der Insel. Einige davon verfallen. In den vergangenen Jahren wurden solche Gebäude häufig abgerissen. Die Strafen liegen oft weit unter dem Grundstückswert und werden offenbar hingenommen.

Lists Bürgermeister Ronald Beck (CDU) will sich möglichst schnell mit dem Investor zusammensetzen. Er hofft, dass ein Neubau wenigstens ähnlich aussieht wie der "Alte Gasthof".

