Albrecht im AKW Brokdorf: Kernkraft-Aus ist richtig Stand: 20.12.2021 14:57 Uhr Energiewendeminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) hat dem Atomkraftwerk Brokdorf einen Abschiedsbesuch abgestattet. Zum Jahresende geht der letzte Kernreaktor in Schleswig-Holstein nach 35 Jahren vom Netz.

Nur noch wenige Tage, dann geht mit dem Atomkraftwerk (AKW) Brokdorf auch das letzte AKW in Schleswig-Holstein vom Netz. Am 31.12.2021 endet die Stromproduktion an der Elbe. Am Montag besuchte Energiewendeminister Jan Phillip Albrecht (Grüne) noch einmal das Kraftwerk. "Wir sind hier in Deutschland, vor allen Dingen in Schleswig-Holstein mittlerweile so stark im Ausbau der Erneuerbaren Energien, dass wir eben sagen können, wir können ein Netz auf Basis von 100 Prozent Erneuerbaren hier organisieren", sagte Albrecht, das sei zum Beispiel in der Nachbarschaft Brokdorfs mit den vielen Windkraftanlagen in der Wilstermarsch sowie der Konverterstation für das Nordlink-Kabel sichtbar.

AUDIO: Albrecht besucht AKW Brokdorf kurz vor Stilllegung (1 Min) Albrecht besucht AKW Brokdorf kurz vor Stilllegung (1 Min)

Eher Wehmut als Freude

Albrecht bedankte sich auch bei den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des Atomkraftwerks für ihr Engagement in den vergangenen 35 Jahren: "Sie haben hier über Jahrzehnte sehr verantwortungsbewusst einen wichtigen Dienst für die Allgemeinheit geleistet und dabei täglich den sicheren Betrieb der Anlage gewährleistet." Ihm sei bewusst, dass die Belegschaft so kurz vor dem endgültigen Aus eher Wehmut als Freude empfinden würde.

Albrecht: Atomenergie ist sehr teuer

Auch wenn in europäischen Nachbarländern neue Atomkraftwerke gebaut würden, ist es in den Augen von Albrecht die richtige Entscheidung, sich in Deutschland für immer von der Kernkraft zu verabschieden. "Denn die Atomenergie ist eine sehr teure Energie-Erzeugungsform, die viele Folgekosten hat, die wir bisher auch noch nicht groß eingerechnet hatten", erläuterte Albrecht und nannte Versicherungen gegen entsprechende Risiken und auch die Entsorgung, die immer noch ungelöst ist, als bisher nicht berücksichtigte Kostenpunkte.

Rückbau soll 2039 abgeschlossen sein

Nach gut 360 Milliarden Killowattstunden seit 1986 ist für das AKW Brockdorf zum Jahresende endgültig Schluss. Alle 193 Brennelemente aus dem Reaktorkern werden im Januar zunächst für vier Wochen in ein Lagerbecken gebracht und kommen anschließend ins Standortzwischenlager. Betreiber Preussen Elektra bereitet nun den Rückbau vor, die entsprechende Genehmigung der Atomaufsicht wird laut Minister Albrecht voraussichtlich Ende 2022 vorliegen. 2039 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Weitere Informationen 7 Min Zeitreise: Die Geschichte des AKW Brokdorf Seit mehr als 45 Jahren ist das Atomkraftwerk Brokdorf in Betrieb. Am 31. Dezember 2021 wird es nun endgültig stillgelegt. 7 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | 20.12.2021 | 14:00 Uhr