AfD-Parteitag: Wahlprogramm und Kritik an Bund und Ländern Die AfD hat am Sonnabend auf einem Parteitag in Henstedt-Ulzburg im Kreis Segeberg über ihr Wahlprogramm für die Landtagswahl diskutiert.

Im Blick auf die Landtagswahl in Schleswig-Holstein am 8. Mai hat die AfD die Flüchtlings-, Europa- und Corona-Politik von Bund und Ländern kritisiert. Die Freiheit sei durch überzogene Regierungsmaßnahmen bedroht, heißt es in einem Leitantrag zum 45-seitigen Wahlprogramm. Die AfD trete zur Wahl an, um den Menschen nach vielen Monaten der "Angst- und Panikmache" neue Zuversicht zu geben.

62 Änderungsanträge

Etwa 60 AfD-Mitglieder diskutierten am Sonnabend auf ihrem Landesparteitag in Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) über 62 Änderungsanträge zum Wahlprogramm der Partei. Sie wollten außerdem die letzten Direktkandidaten für die Landtagswahl bestimmen.

