Pflegeberufekammer: 92 Prozent der Mitglieder wollen Auflösung Stand: 25.03.2021 14:46 Uhr Vom 15. Februar bis zum Ende des ersten Quartals 2021 konnten die Mitglieder der Pflegeberufekammer über deren Zukunft abstimmen. Die meisten haben sich für das Ende der Kammer ausgesprochen.

Es ging um das Ende oder einen Neuanfang für die Pflegeberufekammer - und das Votum der Pflegekräfte war deutlich: Sie wollen die Kammer nicht. Die Wahl-Beteiligung war hoch, fast drei Viertel der Mitglieder haben abgestimmt. 91,77 Prozent stimmten für das Aus. Das teilte die Pflegeberufekammer in einer Presse-Videokonferenz am Nachmittag mit. Nun ist es Aufgabe des Landtags, sagte Kammerpräsidentin Patricia Drube, welche Konsequenzen er aus dem Ergebnis zieht.

Kammer wurde gegründet, um Pflegenden eine Stimme zu geben

Rückblick: Vor neun Jahren gab der Landtag der Regierung mit dem damaligen Ministerpräsidenten Torsten Albig (SPD) den Auftrag, die Einrichtung einer Kammer zu prüfen und möglich zu machen. Die damalige Sozialministerin Kristin Alheit (SPD) benennt das Ziel einer Kammer so: "Damit erhalten die Berufsangehörigen erstmals die Möglichkeit, in der Pflege koordiniert mitzubestimmen, mitzugestalten und ihr Fachwissen gezielt einzubringen." Der unterrepräsentierte und gleichzeitig wichtige Pflegeberuf soll mit der Kammer eine legitimierte Stimme bekommen und Ansprechpartner für Politik und Gesellschaft sein. So wird die Aufgabe der Kammer damals beschrieben.

Streitpunkte: Pflichtmitgliedschaft und Gebühren

Doch von Anfang an gab es Gegenwind. Denn die Mitgliedschaft war verpflichtend, genauso wie die Mitgliedsgebühren. Die Gegner kritisierten, dass die Kammer politische Reformen nicht beeinflussen und auch keine Tarifverhandlungen führen können. Sie könne lediglich eine Stimme zu entsprechenden Themen abgeben. Die Befürworter sahen die Möglichkeit, mitzusprechen und mitzugestalten, da man nun in Gremien und Ausschüssen mit am Tische sitze.

Politik drängt auf Abstimmung

Um den Druck aus dem Streit zu nehmen, beschloss der Landtag Ende 2019 eine nachträgliche Anschubfinanzierung - drei Millionen Euro, geknüpft an eine Bedingung: Die Kammer muss eine Mitglieder-Befragung machen: Pflegeberufekammer ja oder nein? Im Mai 2020 stimmte die Kammer der Befragung zu. Wie es mit der Kammer weitergeht, liegt in den Händen des Landtags.

Weitere Informationen Zukunft der Pflegeberufekammer: Ende oder Neuanfang? Seit Februar konnten die Mitglieder der Pflegeberufekammer abstimmen, ob sie die Kammer behalten wollen. Heute kommt das Ergebnis. mehr Pflegekammer: Abwickeln oder Weitermachen? Seit Montag können 23.700 Pflegekräfte im Land darüber abstimmen, wie es mit der Pflegeberufekammer weitergeht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 25.03.2021 | 15:00 Uhr