A21 zwischen Leezen und Bad Oldesloe heute und morgen gesperrt

Laut der Autobahngesellschaft des Bundes wird die Fahrbahn auf der A21 zwischen Leezen und Bad Oldesloe instandgesetzt. Autofahrende müssen über die B432 ausweichen.

Wer auf der Autobahn 21 unterwegs ist, muss am Montag und Dienstag mit Einschränkungen rechnen und einen Umweg einplanen. Bis Montagnachmittag war die Strecke zwischen Leezen (Kreis Segeberg) und Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) in Fahrtrichtung Kiel gesperrt. Am Dienstag ist von 6.30 bis 18 Uhr derselbe Abschnitt in der Gegenrichtung dicht.

Umleitung über Grabau und Borstel

Die Umleitung führte am Montag ab der Anschlussstelle Bad Oldesloe-Nord Richtung Grabau und Borstel zur B432 nach Leezen bis zur dortigen Autobahnauffahrt. Am Dienstag werden Autofahrerinnen und Autofahrer ab der Anschlussstelle Leezen ebenfalls über die 432 nach Borstel und von dort über Tönningstedt und Grabau zur Anschlussstelle Bad Oldesloe-Nord umgeleitet.

Umfangreiche Bauarbeiten auf A21 und B404

Die Arbeiten sind Teil der grundhaften Erneuerung der Fahrbahn auf diesem Abschnitt. Dafür ist es laut der Autobahngesellschaft "erforderlich die Strecke für die Baustellenphase zu ertüchtigen". Insgesamt wird die A21 zwischen Bad Segeberg und Bad Oldesloe bis 2025 in verschiedenen Abschnitten instandgesetzt. Gleichzeitig wird bis 2026 die B404 zwischen Klein Barkau und Löptin (Kreis Plön) vierspurig zur A21 ausgebaut.

