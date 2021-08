75 Jahre Schleswig-Holstein: Festakt auf Schloss Gottorf Stand: 19.08.2021 14:35 Uhr Schleswig-Holstein feiert in diesem Jahr runden Geburtstag. Das nördlichste Bundesland besteht seit 75 Jahren. Ein Festakt auf Schloss Gottorf soll das am Sonntag würdigen.

Am kommenden Sonntag, 22. August, wird Schleswig-Holstein den 75. Jahrestag seines Bestehens als Bundesland auf Schloss Gottorf in Schleswig zelebrieren. Die Landesregierung und der Landtag veranstalten dafür einen Festakt und ein Bürgerfest. "Schleswig-Holstein hat in den vergangenen 75 Jahren viel erreicht. Darauf können wir mit Stolz zurückblicken", sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU). Für ihn ist das Jubiläum auch "eine gute Gelegenheit, sich bewusst zu machen, was dieses Land und seine Bürgerinnen und Bürger geschafft haben".

Programm im Viertelstundentakt

Die Vizepräsidentin des Landtags, Kirsten Eickhoff-Weber (SPD), sieht den Landesgeburtstag auch als Fest der Demokratie: "Wir feiern die Vielfalt unseres Landes und seiner Bewohnerinnen und Bewohner, wir feiern zusammen mit unseren Nachbarländern und wir feiern als Teil eines einigen demokratischen Europas." Das Fest wird von 10 bis 18 Uhr steigen. Akteure aus Kunst, Kultur, Bildung und Wissenschaft sind dabei, alles unter dem Motto: "75 Jahre Land SH - Unsere Geschichte - Unser Tag - Unsere Zukunft". Im Viertelstundentakt werden sich verschiedene Organisationen, Künstler und andere Menschen aus Schleswig-Holstein präsentieren.

NDR Moderation und kostenloses Shuttle

Auf der zentralen Bühne wird unter anderem Schleswig-Holstein Magazin Moderator Gerrit Derkowski durchs Programm führen. Um die Anreise zu erleichtern, ist ein kostenloses Busshuttle eingerichtet, das vom Flugplatz Jagel zum Schloss Gottorf und vom Bahnhof zum Oberlandesgericht Schleswig fährt, von dort sind es nur noch 500 Meter zum Schloss zu laufen.

