49-Euro-Ticket: Madsen rechnet mit Einführung zum 1. April Stand: 09.12.2022 18:35 Uhr Nachdem Bund und Länder ihren Streit um die Finanzierung des 49-Euro-Tickets beigelegt haben, soll es schnell eingeführt werden. Verkehrsminister Madsen ist sich relativ sicher, zum 1. April damit starten zu können.

Bund und Länder haben ihren Streit um die Finanzierung des 49-Euro-Tickets beigelegt. Beide wollen sich im kommenden Jahr die Gesamtkosten teilen. So das Ergebnis der Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag. Unklar ist allerdings noch, wann genau das Ticket eingeführt wird.

Mit anderen Ländern abstimmen

Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos) sieht neben der Freude über die Einigung noch einige Baustellen. Tarife müssten etwa aufeinander abgestimmt werden - das sei nicht ganz trivial, so Madsen. Er rechnet aber damit, dass das Deutschlandticket im April kommen kann. "Schleswig-Holstein wird Vollgas geben, aber es nützt nun wenig, das Ticket einzuführen, wo Schleswig-Holstein fertig ist und jemand anderes nicht. Wir müssen uns am Ende mit anderen Ländern einigen." Er halte den 1. April für sehr realistisch und umsetzbar. "Also es wird nicht an Schleswig-Holstein liegen", so Madsen weiter.

Umsetzung erarbeiten

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) meint, die Verkehrsminister sollen jetzt zügig mit den Verkehrsunternehmen an der Umsetzung für das Ticket arbeiten.

Geschäftsführer von Aktiv Bus in Flensburg, Paul Hemkentokrax, sagte NDR Schleswig-Holstein, er sei guter Dinge, was die Umsetzung des Deutschlandtickets zum 1. April angehe. "Alle anderen Kolleginnen und Kollegen, wie wir auch, haben natürlich auch schon vorbereitende Arbeiten gemacht. Wir fangen da nicht bei Null an", so Hemkentokrax.

Wie geht es mit anderen Tickets weiter

Ursprünglich war die Einführung des Tickets für den ersten Januar geplant gewesen. Doch laut Joachim Schack, Geschäftsführer des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen Nord (VDV) seien noch Fragen offen, an denen die Unternehmen mit Hochdruck arbeiteten. "Dazu gehören zum Beispiel vertriebliche Themen. Die Frage: Wie digital kann dieses Ticket sein, ohne jemanden auszuschließen? Aber auch: Wie geht es weiter mit Semestertickets, mit Schülertickets? Da wird man Lösungen finden müssen. Aber wir befinden uns auf der Ziellinie und ich bin sehr gespannt, wie schnell das Ticket kommen kann."

