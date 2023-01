14-Tonnen-Windradflügel in Stieglund abgebrochen

Stand: 17.01.2023 17:27 Uhr

In Stieglund im Kreis Schleswig-Flensburg ist in der Nacht auf Montag nach dem Sturm ein Rotorblatt einer Windkraftanlage abgerissen und in die Tiefe gestürzt.