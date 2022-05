100 Jahre Duborg-Skolen: Prinzessin Benedikte in Flensburg Stand: 17.05.2022 15:11 Uhr Das Gymnasium der dänischen Minderheit in Flensburg, die Duborg-Skolen, hat am Dienstag sein 100-jähriges Bestehen. Zum Festakt ist auch die Schwester der dänischen Königin, Prinzessin Benedikte angereist.

Zahlreiche Kinder stehen am Dienstagvormittag auf dem Schulhof der Duborg-Skolen Spalier und warten auf den königlich Besuch aus Dänemark. Etliche Flaggen - die sogenannten "Dannebrog" - dürfen dabei natürlich nicht fehlen. Gleiches gilt für den Blumenstrauß für Prinzessin Benedikte, der - ebenfalls ganz nach dänischer Tradition - vom vorab ausgewählten "Blumenkind" überreicht wird.

Bedeutender Ort der dänischen Minderheit in Flensburg

Die Duborg-Skolen hat große Bedeutung für die dänische Minderheit in der Region. Seit der Gründung im Jahr 1920 haben viele Generationen südschleswiger Jugendliche dort das dänische Abitur - das sogenannte "Studenter Examen" - abgelegt.

Errichtet wurde die "grand old lady" der dänischen Minderheit auf dem Marienberg, wo sich für viele Jahrhunderte das historische Schloss Duborg befand. Mit Ausblick auf die Stadt und den Hafen werden an der Schule aktuell rund 600 Schülerinnen und Schüler von 75 Lehrkräften auf dänisch unterrichtet.

Deutsch-dänische Prinzessin Benedikte

Nicht selten wird die Schwester der dänischen Königin Margarethe II zu besonderen Anlässen ins deutsch-dänische Grenzgebiet eingeladen. Als Ehefrau des 2017 verstorbenen Prinz Richard zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg spricht Benedikte nicht nur perfektes Deutsch. Auch kann die Prinzessin gewissermaßen als Grenzpendlerin bezeichnet werden. So lebt sie nämlich nicht nur im dänischen Schloss Amalienborg in Kopenhagen. Auch ist sie seit ihrer Ehe vor über 50 Jahren im Nordrhein-Westfälischen Bad Berleburg zu Hause.

Für Mittwoch (18.5.) steht der nächste Besuch einer dänischen Schule in Deutschland auf der königlichen Agenda - diesmal auf Sylt. Dort besucht Benedikte - die zahlreiche Ehrenämter in den Bereichen Bildung und Erziehung bekleidet - die "Sild Danske Skole" in Westerland.

