Niedersachsen: Zahlen und Geschichten zur Kommunalwahl

"Die Zahl zur Wahl": Hätten Sie das gewusst? Stand: 06.09.2021 06:30 Uhr Niedersachsen macht am Sonntag seine Kreuze bei der Kommunalwahl. In den nächsten Tagen stellen wir Ihnen hier täglich eine Zahl und die Geschichte dahinter vor.

"Die Zahl zur Wahl" heißt die kleine Serie und beweist: Eine Kommunalwahl ist keine trockene Angelegenheit. Hinter Orten und Menschen stecken Geschichten, die es zu erzählen lohnt. Oder hätten Sie gewusst, warum am Wahltag immer um 18 Uhr Schluss ist? Oder wie viele Malteserinnen und Malteser, also Menschen aus Malta, hier in Niedersachsen ihr Kreuz machen dürfen? Oder wie vielen Goldhochzeitspaaren ein Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin im Laufe seiner oder ihrer Dienstzeit gratuliert? Jede Wahl ist immer auch eine Herausforderung für Statistikerinnen und Statistiker. Die jonglieren an dem Tag mindestens genauso konzentriert mit Zahlen wie die Menschen, die in den Wahllokalen die Stimmen auszählen.

Weitere Zahlen rund um die Wahl

Um noch einmal auf die Malteser zurückzukommen: Sie sind natürlich nicht die einzigen zur Kommunalwahl berechtigten EU-Bürgerinnen und -Bürger: 5 Prozent der insgesamt Wahlberechtigten kommen nicht aus Deutschland. Die meisten davon stammen aus Polen, Italien, Rumänien und den Niederlanden. Wichtig: Wahlberechtigt ist, wer mindestens 3 Monate an seinem oder ihrem Wohnort im jeweiligen Wahlgebiet lebt.

Hier noch einige andere Zahlen, mit denen Sie im Wahllokal auftrumpfen können:

6.471.000 Personen in Niedersachsen sind wahlberechtigt

Personen in Niedersachsen sind wahlberechtigt davon rund 3.306.000 Frauen und 3.164.000 Männer

Frauen und Männer 375.000 wählen zum ersten Mal

wählen zum ersten Mal 2.107 kommunale Vertretungen werden gewählt

kommunale Vertretungen werden gewählt in 8 kreisfreien Städten werden Räte und Kreistage gewählt

kreisfreien Städten werden Räte und Kreistage gewählt außerdem werden die Räte von 905 kreisangehörigen Gemeinden und 128 Samtgemeinden neu bestimmt

kreisangehörigen Gemeinden und Samtgemeinden neu bestimmt Wählerinnen und Wähler entscheiden auch über die Zusammensetzung von 1.027 Bezirks- und Ortsräten

Bezirks- und Ortsräten in rund 280 Kommunen werden zudem Landrätinnen / Landräte oder Bürgermeisterinnen / Bürgermeister direkt gewählt

Kommunen werden zudem Landrätinnen / Landräte oder Bürgermeisterinnen / Bürgermeister direkt gewählt 11 Städte besetzen das Amt des Oberbürgermeisters oder der Oberbürgermeisterin neu - darunter Braunschweig, Göttingen, Wolfsburg, Oldenburg, Osnabrück und Lüneburg

Städte besetzen das Amt des Oberbürgermeisters oder der Oberbürgermeisterin neu - darunter Braunschweig, Göttingen, Wolfsburg, Oldenburg, Osnabrück und Lüneburg 21 Landkreise suchen neue Landrätinnen / Landräte und in der Region Hannover wird 1 Regionspräsident oder eine Regionspräsidentin gewählt

Landkreise suchen neue Landrätinnen / Landräte und in der Region Hannover wird Regionspräsident oder eine Regionspräsidentin gewählt 71.225 Kandidatinnen und Kandidaten stehen am Sonntag zur Wahl

Kandidatinnen und Kandidaten stehen am Sonntag zur Wahl 14.973 davon gehören einer der vielen Wählergruppen an

davon gehören einer der vielen Wählergruppen an 456 gehen als Einzelbewerberin oder -bewerber ins Rennen

gehen als Einzelbewerberin oder -bewerber ins Rennen die meisten Kandidierenden werden aber von den 26 zugelassenen Parteien entsandt

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 02.09.2021 | 19:30 Uhr