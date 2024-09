Stand: 20.09.2024 08:17 Uhr 18-Jähriger aus Bad Lauterberg spurlos verschwunden

Der 18-jährige Norman Mauricius B. aus Bad Lauterberg (Landkreis Göttingen) wird seit einer Woche vermisst. Wie die Polizei jetzt mitteilte, wurde er zuletzt am Freitag, den 13. September, in einem Supermarkt in Bad Lauterberg gesehen. Die Ermittler vermuten, dass er sich möglicherweise im Raum Hildesheim befindet. Der Vermisste sei auf Medikamente angewiesen und könnte deshalb in einer hilflosen Lage sein. Norman B. wird als ungefähr 1,80 Meter groß, mit Vollbart und sehr kurzen Haaren beschrieben. Die Polizei Bad Lauterberg bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (05524) 96 30.

