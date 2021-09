Stand: 13.09.2021 00:20 Uhr Landratswahl in Göttingen geht in die Verlängerung

Im Landkreis Göttingen wird in zwei Wochen entschieden, wer Nachfolgerin oder Nachfolger von Landrat Bernhard Reuter (SPD) wird. Die Bewerber Marcel Riethig (SPD), Dezernent für Jugend, Bildung, Arbeit, Soziales und Kultur, und Marlies Dornieden (CDU), Finanz- und Ordnungsdezernentin, müssen am 26. September in die Stichwahl. Alle aktuellen Ergebnisse und Nachrichten zur Kommunalwahl 2021 in Niedersachsen finden Sie hier.

VIDEO: Stadt und Landkreis Göttingen: SPD-Kandidaten vorn (3 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Hallo Niedersachsen | 12.09.2021 | 19:30 Uhr