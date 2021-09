Kommunalwahl 2021: Zahlreiche Stichwahlen in Niedersachsen Stand: 12.09.2021 22:53 Uhr Heute ist Kommunalwahl in Niedersachsen. Bis 18 Uhr konnten die Bürgerinnen und Bürger ihre Stimmen abgeben. Wer sind die Gewinner der Wahlen, wer die Verlierer? Alle wichtigen Ergebnisse finden Sie hier.

Bei zahlreichen Oberbürgermeister- und Landratswahlen wird die Entscheidung mangels absoluter Mehrheiten erst in zwei Wochen fallen. Bei der Wahl zum Regionspräsidenten in der Region Hannoverzeichnet sich eine Stichwahl zwischen SPD-Kandidat Steffen Krach und Christine Karasch von der CDU ab. Stand 22.24 Uhr kam Krach auf 37,2 Prozent und Karasch auf 29,5 Prozent der Stimmen. In Niedersachsens zweitgrößter Stadt Braunschweig lag SPD-Bewerber Thorsten Kornblum (38,7 Prozent) um 19.37 Uhr deutlich vor Kaspar Haller von der CDU (26,8 Prozent) - auch hier zeichnet sich eine Stichwahl ab. Sehr spannend ist der Kampf um den Einzug in die Stichwahl in Osnabrück. Hinter CDU-Kandidatin Katharina Pötter (35,7 Prozent) lagen um 21.17 Uhr Annette Niermann von den Grünen mit 26,7 Prozent und Frank Henning (SPD) mit 24,1 Prozent dicht beieinander. In Göttingen ist es noch knapper: Hinter der führenden SPD-Kandidatin Petra Broistedt (33,4 Prozent) ringen Doreen Fragel (Grüne) mit 28,8 Prozent und Ehsan Kangarani (CDU) mit 28,7 Prozent (Stand 22.19 Uhr) um den zweiten Platz in der Stichwahl.

Stichwahlen in Wolfsburg, Oldenburg und Lüneburg

Bei der Oberbürgermeisterwahl in Wolfsburg gibt es eine Stichwahl zwischen CDU-Kandidat Dennis Weilmann (43,0 Prozent) und Iris Bothe (SPD), die laut dem vorläufigen Endergebnis auf 32,4 Prozent kommt. In Oldenburg verbuchte Amtsinhaber Jürgen Krogmann (SPD) mit 40,9 Prozent die meisten Stimmen. Er tritt in der Stichwahl gegen den Kandidaten der Grünen, Daniel Furhop (29,9 Prozent) an. CDU-Kandidat Ulrich Gathmann hatte mit 18,4 Prozent einen erheblichen Rückstand. In Lüneburg kommt es zur Stichwahl zwischen der Grünen-Bewerberin Claudia Johanna Kalisch und dem parteilosen Heiko Meyer. Kalisch kam laut dem vorläufigen Endergebnis auf 33,7 Prozent, Meyer auf 22,7. Lüneburg wurde in den vergangenen 30 Jahren von SPD-Politiker Ulrich Mädge geführt, der Amtsinhaber trat aber aus Altersgründen nicht mehr an.

Stephan Weil: "Es könnte ein sehr schöner Abend werden" Niedersachsens Ministerpräsident äußert sich auf einer Wahlparty der SPD am Wahlabend zu ersten Zwischenständen.

Absolute Mehrheiten in Hildesheim, Hameln und Goslar möglich

Bereits heute könnte die Entscheidung in Hildesheim fallen. Hier lag der parteilose Ingo Meyer um 21.39 Uhr mit 58,6 Prozent deutlich vor den Mitbewerbern. Gute Chancen auf die absolute Mehrheit im ersten Wahlgang hat auch Claudio Griese (CDU) in Hameln. Stand 20.34 Uhr kam er auf 51,7 Prozent und lag damit klar vor Robert Michael Wycislo (SPD) mit 19,6 Prozent der Stimmen. In Goslar könnte Urte Schwerdtner die OB-Wahl bereits heute für sich entscheiden. Um 21.01 Uhr lag sie mit 49,3 Prozent dicht an der nötigen absoluten Mehrheit - und deutlich vor CDU-Kandidat Oliver Junk (32,2 Prozent).

Relativ hohe Wahlbeteiligung

Die Wahlbeteiligung lag um 16.30 Uhr bei 44,0 Prozent. Wie die Landeswahlleitung in Hannover weiter mitteilte, waren es vor fünf Jahren zum gleichen Zeitpunkt 44,3 Prozent gewesen. In diese Zahl fließen aber nur die vor Ort abgegeben Stimmen ein. Wegen der Corona-Pandemie haben nach Angaben mehrerer Kommunen diesmal überdurchschnittlich viele Menschen per Brief gewählt. Eine Stichprobe der Landeswahlleitung ergab, dass rund 23,2 Prozent der Wahlberechtigten Briefwahlunterlagen beantragt haben. Eine Vergleichszahl zu den vergangenen Kommunalwahlen liegt nicht vor.

6,5 Millionen Niedersachsen wahlberechtigt

Zur Abstimmung stehen die Kreistage, die hannoversche Regionsversammlung, die Stadt-, Gemeinde- und Samtgemeinderäte sowie Stadtbezirksräte und die Ortsräte. Gleichzeitig werden viele Hauptverwaltungsbeamtinnen und -beamte, also Landräte, Bürgermeister und Oberbürgermeister gewählt. Abstimmen durften rund 6,5 Millionen Menschen in Niedersachsen, darunter 375.000 Erstwählende im Alter von 16 bis 21 Jahren. Aus anderen EU-Ländern waren 317.000 Menschen berechtigt, ihr Kreuz zu machen.

Lokale Themen im Mittelpunkt

Bei der Kommunalwahl geht es nicht um das große Ganze, wie bei der Bundestags- oder Landtagswahl. Sondern es geht um die Probleme, die ganz dicht am Alltag der Menschen sind. Wird eine Umgehungsstraße gebaut? Wer übernimmt die Kosten für die Schwimmbadsanierung?

