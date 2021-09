Der Super-Wahltag bei NDR Niedersachsen Stand: 26.09.2021 08:00 Uhr Die Niedersachsen wählen heute nicht nur einen neuen Bundestag, in vielen Kommunen sind sie auch aufgerufen, in Stichwahlen kommunale Spitzenbeamte wie Bürgermeister und Landräte zu wählen.

In der Region Hannover geht es zum Beispiel um das Amt des Regionspräsidenten, in Städten wie Braunschweig, Oldenburg und Osnabrück geht es um neue Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister. Der NDR in Niedersachsen berichtet entsprechend umfassend. NDR.de hält Nutzerinnen und Nutzer am Wahlabend über die wichtigsten Ergebnisse auf dem Laufenden. Mobil und schnell wird auch über die Niedersachsen App informiert.

Sondersendung bei NDR 1 Niedersachsen

Im Radio berichtet NDR 1 Niedersachsen ausführlich von der ersten Prognose bis zu den Endergebnissen der Bundestagswahl und den Stichwahlen der Kommunalwahlen in Niedersachsen. In einer Sondersendung von 18 Uhr bis 22.10 Uhr informieren Melanie Thieltges und Patrick Bolduan am Sonntagabend über den Ausgang der Wahl.

Reporter*innen berichten von Wahlparties der Parteien

Zusätzlich zu den Stichwahl-Ergebnissen präsentiert "Hallo Niedersachsen" im NDR Fernsehen ab 19.30 Uhr einen ersten Trend, wie die Niedersachsen bei der Bundestagswahl gestimmt haben. Die Spitzenpolitiker der im Landtag vertretenen Parteien kommentieren die Zahlen. Reporterinnen und Reporter im ganzen Land berichten von der Stimmung bei den Wahlparties der Parteien.

Spezialausgabe von "Hallo Niedersachsen"

Da die Stichwahlen erst nach der Bundestagswahl ausgezählt werden, gibt es zusätzlich eine Spezialausgabe von "Hallo Niedersachsen" um 20.15 Uhr exklusiv online auf NDR.de/niedersachsen. Dort werden Christina von Sass und Hilke Janssen Ergebnisse der Stichwahlen präsentieren und Reporter*innen werden live die Sieger der Stichwahlen interviewen. Diese Sendung ist auch live auf Facebook bei "NDR Niedersachsen" zu sehen.

Das "Wahlspezial" am Montag

Am Montagmorgen geht es weiter im Radio auf NDR 1 Niedersachsen ab 5.05 Uhr in "Hellwach", mit einem großen Überblick, aber auch mit detaillierten Informationen in den Regionalfenstern. Ab 9 Uhr zeigen wir die Reaktionen der Parteispitzen auf NDR.de/niedersachsen live aus der Landespressekonferenz. Im NDR Fernsehen präsentiert "Hallo Niedersachsen" am Montag um 11 Uhr in einem Wahlspezial die Analyse der Ergebnisse. Auch diese Sendung wird auf Facebook "NDR Niedersachsen" live gezeigt.