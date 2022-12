Zehnjährige mutmaßlich missbraucht: Suche nach Verdächtigem Stand: 14.12.2022 08:45 Uhr Nach dem mutmaßlichen sexuellen Missbrauch eines zehnjährigen Mädchens suchen Polizei und Staatsanwaltschaft nun mit einem Phantombild und einer Personenbeschreibung nach dem Täter.

Der bislang unbekannte Mann soll vergangene Woche in Braunschweig ein zehnjähriges Mädchen auf eine Baustelle gezerrt und dort sexuell missbraucht haben. Nach Angaben der Polizei soll er das Mädchen am Montag, 5. Dezember, zwischen 18.30 und 19 Uhr auf der Straße am Mittelweg angesprochen und um Hilfe gebeten haben. Ihm seien Gegenstände auf den Boden gefallen. Laut Polizei griff der Mann plötzlich nach der Hand der Zehnjährigen, zog sie auf ein Baustellengelände und missbrauchte sie. Anschließend habe er sie mit dem Tod bedroht. Das Mädchen habe seiner Mutter von der Tat erzählt, die daraufhin die Polizei informierte. Weil der mutmaßliche Täter das Mädchen aufgefordert habe, am nächsten Tag zurück zur Baustelle zu kommen, rückte die Polizei mit einem Großaufgebot an. Finden konnten die Einsatzkräfte den mutmaßlichen Täter aber nicht.

So soll der Täter ausgesehen haben

Der Mann soll zwischen 30 und 45 Jahren alt und mindestens 1,70 Meter groß sein. Er soll von unsportlicher Figur sein und einen Bauchansatz haben. Er trug einen grauen Kapuzenpullover, eine beigefarbene Jacke, eine beige-grün karierte Hose mit kleinen Kästchen und schwarze Handschuhe mit freien Fingern.

Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer (0531) 47 62 516 bei den Ermittlerinnen und Ermittlern zu melden.

