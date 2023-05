Stand: 04.05.2023 07:30 Uhr Wertlose Wertpapiere? Mutmaßliche Betrügerbande vor Gericht

Drei Männer, die zwischen 2016 und 2022 als Mittelsmänner für Geschäftsleute im Ausland gearbeitet haben sollen, stehen ab heute vor dem Braunschweiger Landgericht. Mit Hilfe von Call-Center-Werbeanrufen hätten die 55 bis 60 Jahre alten Männer laut Anklage rund 500 Menschen mit Wertpapieren von zwei Scheinfirmen geködert. Die Wertpapiere waren allerdings nicht so viel wert, wie es den Geschädigten in seriös anmutenden Telefongesprächen und Verträgen vorgetäuscht worden sei, so die Staatsanwaltschaft. Mit dieser Masche sollen die drei Angeklagten insgesamt mehr als elf Millionen Euro erbeutet haben. Für den Prozess sind insgesamt 30 Verhandlungstage angesetzt.

