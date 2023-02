Stand: 10.02.2023 08:31 Uhr Sparkasse Göttingen schließt mehrere Filialen

Fünf Filialen und 16 Geldautomaten in Stadt und Landkreis Göttingen will die Sparkasse Göttingen schließen beziehungsweise abbauen. Der SPD-Ortsverein Bovenden kritisiert, dass es dann im Flecken Bovenden keine Bank im Umkreis von zehn Kilometern mehr gebe. Das sei für ältere Leute im ländlichen Bereich eine Katastrophe, so die SPD. Viele Einwohner seien traurig oder wütend. Die Schließungen seien in den Orten das Gesprächsthema Nummer eins. Die Sparkasse Göttingen gibt wirtschaftliche Gründe dafür an. Die meisten Kundinnen und Kunden würden ihre Bankgeschäfte nur noch online erledigen. Die laut der Sparkasse nur noch sehr gering frequentierten Filialen Kreishaus, Godehardstraße und Königsberger Straße in Göttingen sowie in Friedland und Uschlag werden Mitte des Jahres geschlossen, die den Angaben zufolge selten besuchten Filialen in Hedemünden, Elliehausen und Lenglern in SB-Standorte umgewandelt.

