Stand: 22.04.2022 10:54 Uhr Schwelbrand in Serverraum von Göttinger Stadtverwaltung

In Göttingen hat am Freitag ein Gebäude der Stadtverwaltung gebrannt. Darin befinden sich unter anderem das Jobcenter und die Ausländerbehörde, wie die Stadt mitteilte. Es habe keine Verletzten gegeben, hieß es. Den Angaben zufolge war in einem Serverraum ein Schwelbrand ausgebrochen, die Beschäftigten mussten daraufhin zwischenzeitlich das Gebäude verlassen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die meisten Mitarbeitenden kehrten anschließend an ihren Arbeitsplatz zurück. Teile des Jobcenters sollten im Laufe des Tages in neuen Räumen untergebracht werden.

