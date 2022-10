Stand: 25.10.2022 10:58 Uhr Radfahrer im Gesicht verletzt - Autofahrer fährt weiter

Nach einem Verkehrsunfall in Peine hat ein Radfahrer im Gesicht Prellungen und Abschürfungen erlitten. Laut Polizeiangaben hatte ein zu schnell fahrendes Auto dem 25-Jährigen am Sonntagabend an einer Kreuzung die Vorfahrt genommen. Der Radfahrer wich zur Seite aus, blieb am Bordstein hängen und stieß mit seinem Gesicht gegen eine Hauswand. Der Fahrer des Wagens fuhr einfach weiter. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer (05171) 99 90 entgegen genommen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 25.10.2022 | 06:30 Uhr