Missbrauch in Lügde: Mann aus Northeim angeklagt

Im Zusammenhang mit den Missbrauchsfällen auf einem Campingplatz in Lügde (Nordrhein-Westfalen) hat die Staatsanwaltschaft Göttingen einen 48-jährigen Mann aus dem Landkreis Northeim angeklagt. Ihm werden schwerer sexueller Missbrauch von Kindern und Jugendlichen und der Besitz kinderpornografischer Schriften vorgeworfen, wie die Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte. Gegen ihn laufen den Ermittlern zufolge neun Strafverfahren, die sieben Opfer betreffen. Zu den Vorwürfen hat sich der Beschuldigte demnach bisher nicht geäußert. Er sitzt bereits in Untersuchungshaft.

130 weitere Stafverfahren eingeleitet

Bei einer richterlich angeordneten Hausdurchsuchung im März seien 43 Datenträger mit entsprechenden digitalen Beweismitteln sichergestellt worden, erklärten die Ermittlungsbehörden. Ausgehend von dem Verfahren gegen den 48-Jährigen seien 130 weitere Strafverfahren unter anderem wegen sexuellen Missbrauchs eingeleitet worden. 32 Beschuldigte seien dabei von der Northeimer Polizei eindeutig identifiziert worden.

Ermittlungen im Umfeld des Angeklagten

Der Beschuldigte sei mehr als 20-mal vernommen worden, hieß es weiter. Außerdem sei auch im Umfeld des 48-Jährigen ermittelt worden. "Diese Ermittlungen erhärteten den Verdacht gegen den Mann, mehrere Kinder und Jugendliche missbraucht zu haben", so die Polizei. Auch die sichergestellten Datenträger stärkten diesen Verdacht.

Lob für Zusammenarbeit der Behörden

Stefan Studenroth, Leitender Oberstaatsanwalt in Göttingen, lobte am Dienstag die Zusammenarbeit der Strafverfolgungsbehörden und Jugendämter. Die Staatsanwaltschaft Detmold (Nordrhein-Westfalen) habe alle relevanten Informationen der entsprechenden Taten an die Staatsanwaltschaft Göttingen weitergeleitet.

