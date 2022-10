Stand: 26.10.2022 12:55 Uhr Landkreis Helmstedt: Traktor bei Räbke von Feld gestohlen

Unbekannte haben im Landkreis Helmstedt einen Trecker von einem Feld gestohlen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, habe sich die Tat am Montag ereignet. Demnach soll das 48.000 Euro teure Fahrzeug am Vormittag von dem Feld an der Landesstraße 626 bei Räbke verschwunden sein. Morgens sei es noch gesehen worden, hieß es. Die Ermittler suchen Zeugen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 26.10.2022 | 13:30 Uhr