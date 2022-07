Stand: 16.07.2022 13:22 Uhr Königslutter: Psychiatrie-Zentrum wappnet sich gegen Hitze

Das Psychiatrie-Zentrum in Königslutter bekommt neue Wärmeschutzfenster und Anlagen, die die Fassade beschatten. Die Einrichtung der Arbeiterwohlfahrt (AWO) will sich damit besser gegen drohende Hitzewellen wappnen. Wie der NDR in Niedersachsen berichtet, gab es dort bislang keine Möglichkeit, sich vor der Sonne zu schützen. Der Standort verfügt über insgesamt 700 Betten. Der jetzt geplante Hitzeschutz wird vom Bundesumweltministerium aus einem entsprechenden Förderprogramm mit insgesamt fünf Millionen Euro unterstützt.

