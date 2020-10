Junger Luchs in Goslar eingefangen Stand: 28.10.2020 13:26 Uhr Ein in Goslar herumstreunender Luchs ist eingefangen worden. Das teilte der Luchsbeauftragte des Nationalparks Harz, Ole Anders, mit.

Auf der Suche nach Futter war die Wildkatze seit ein paar Tagen mitten in der Stadt unterwegs. Das Jungtier hatte offenbar den Kontakt zu seiner Mutter verloren. Eine Anwohnerin hatte den Luchs mehrmals auf ihrem Grundstück gesehen.

Bald wieder in freier Wildbahn

Das Tier habe kaum eine Überlebenschance, wenn es nicht gefunden werde, hatte Anders gemahnt - am Dienstagabend gelang es ihm dann, die Wildkatze ausfindig zu machen und mit einem Narkosepfeil zu betäuben. Dem Tier gehe es gut, wahrscheinlich könne es Ende der Woche wieder in die freie Wildbahn entlassen werden, so der Luchsexperte.

