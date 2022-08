Cannabis: Verkehrsgerichtstag empfiehlt höheren Grenzwert Stand: 19.08.2022 15:03 Uhr Der Deutsche Verkehrsgerichtstag hat eine Erhöhung des THC-Grenzwertes im Straßenverkehr empfohlen. Der jetzige Wert lasse keinen Rückschluss auf die Fahrtauglichkeit nach dem Cannabis-Konsum zu.

Das teilte das Gremium am Freitag in Goslar mit. Der derzeit angewandte Grenzwert sollte demnach "angemessen" heraufgesetzt werden. Ein konkreter Wert wurde nicht genannt. Aktuell liegt die Grenze bei einem Nanogramm THC pro Milliliter Blutserum. Das sei so niedrig, dass der Grenzwert zwar den Nachweis des Cannabis-Konsums ermögliche, aber keinen Rückschluss darauf zulasse, ob die Verkehrssicherheit beeinflusst sei. In der Praxis führe das dazu, dass Betroffene "in einem nicht vertretbaren Umfang" sanktioniert würden, bei denen sich eine Verminderung der Fahrsicherheit aus wissenschaftlicher Sicht nicht tragfähig begründen lasse.

Mehr sichere Radwege, weniger Fahrverbote

Weiter empfehlen die Verkehrsexpertinnen und -experten dem Gesetzgeber, mehr sichere Radwege zu bauen. Dadurch sollen Radfahrerinnen und Radfahrer aus ihrer "Sandwich-Position" zwischen Autoverkehr und Fußgängern herauskommen. Außerdem sollten Fahrverbote durch ein Fahrsicherheitstraining oder Unterricht in einer Fahrschule ersetzt werden können, hieß es.

VIDEO: Verkehrsgerichtstag: Wer haftet bei Unfällen mit E-Scootern? (18.08.2022) (3 Min)

Insgesamt nahmen an dem Kongress in Goslar rund 1.300 Menschen teil, darunter neben Verkehrsexperten auch viele Juristen. Der Kongress zählt zu den wichtigsten Treffen von Fachleuten für Verkehrssicherheit und Verkehrsrecht in Deutschland. Die Empfehlungen gehen direkt an den Gesetzgeber und gelten als richtungsweisend für die Legislative.

