Stand: 30.03.2023 09:59 Uhr Blindgänger: Zwei weitere Verdachtspunkte in Göttingen

Nach den erfolgreichen Sprengungen am Wochenende drohen in Göttingen weitere Bombenentschärfungen. Der Grund: Auf dem Gelände nahe der S-Arena gibt es nach Angaben der Stadt zwei weitere Verdachtspunkte, an denen Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg liegen könnten. Während noch die Container abgebaut werden, die am Samstag die Wucht der kontrollierten Sprengung von zwei Blindgängern abgedämpft hatten, werden bereits wieder neue Container aufgestellt.

Weitere Informationen Bomben in Göttingen gesprengt: Leichte Schäden in der Arena Einer der Blindgänger lag direkt an der Basketball-Arena. Rund 100 Container waren zum Schutz der Halle aufgestellt worden. (29.03.2023) mehr

