Stand: 27.03.2025 17:33 Uhr 57-Jährige aus dem Landkreis Helmstedt vermisst

Die Polizei sucht eine vermisste 57 Jahre alte Frau aus Groß Twülpstedt (Landkreis Helmstedt). Sie sei zuletzt am Mittwoch gegen 16 Uhr in einer Drogerie in Velpke (Landkreis Helmstedt) gesehen worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Sylvia E. war den Angaben zufolge in einem grauen VW-Golf mit dem Kennzeichen HE-OM 808 unterwegs. Sie ist der Polizei zufolge mit einer dunkelblauen Bluse mit Muster und einer dunkelblauen Jeans bekleidet. Darüber könnte sie einen blau-grünen Steppmantel tragen. Sylvia E. ist den Angaben zufolge 1,67 Meter groß. Personen, die die 57-Jährige gesehen haben könnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (05351) 52 10 bei der Polizei in Helmstedt zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min