Zahl der Omikron-Fälle in Niedersachsen steigt weiter Stand: 28.12.2021 15:09 Uhr Bei Corona-Infizierten wird immer häufiger die Omikron-Variante nachgewiesen. Laut dem Landesgesundheitsamt in Hannover wird fast jede vierte Probe in Niedersachsen als Omikron-Fall gezählt.

Das Landesgesundheitsamt sprach am Dienstag von 466 Fällen, bei denen eine Infektion mit der Variante nachgewiesen wurde. Aktuell sind es 23,5 Prozent aller untersuchten Proben. Vor einer Woche waren es noch 8,2 Prozent. Wichtig zu wissen: Die Landesbehörde zählt dabei anders als das Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin. Sie wertet zum einen die Fälle, bei denen das Genom des Virus sicher analysiert wurde (Sequenzierung), sie zählt aber auch jene dazu, in denen Omikron mittels eines besonderen PCR-Tests (Target-PCR) gefunden wurde. Während das Landesgesundheitsamt diese Methode als nahezu eindeutig ansieht, wertet das RKI die Ergebnisse aus der Target-PCR nur als Verdachtsfälle.

Omikron wohl resistent gegen Antikörper

Aus Göttingen kommt unterdessen eine neue Studie. Ein Team aus Experten vom Deutschen Primatenzentrum und der Universitätsmedizin in Göttingen, der Medizinischen Hochschule Hannover, des Deutschen Zentrums für Infektionsforschung in Braunschweig und anderen hat untersucht, wie Omikron auf Antikörper reagiert, die Geimpfte und Genesene gebildet haben. Im Labor zeigte sich, dass die Mutation weitgehend resistent dagegen ist. Allerdings zeigte sich auch: Dreifach mit BioNTech-Pfizer-Geimpfte (Booster) oder Menschen, die eine Kreuzimmunisierung bekommen haben, könnten gegen die Omikron-Variante gut geschützt sein. Die Forschenden empfehlen dennoch sowohl Impfstoff als auch Medikamente, die bei Covid-19 angewendet werden, anzupassen.

Variante bald auch in Niedersachsen dominant

Fabian Feil, Chef des Landesgesundheitsamtes Niedersachsen (NLGA) geht davon aus, dass die Omikron-Variante in vier bis fünf Wochen die dominierende Variante im Land sein wird. Darauf deuten auch die Daten eines großen Labors in Niedersachsen hin, wo täglich bis zu 3.000 Corona-Tests aus ganz Deutschland untersucht werden.

Erster bestätigter Fall Anfang Dezember

In Niedersachsen ist vorgegeben, dass fünf Prozent aller Corona-PCR-Tests von den Laboren genauer untersucht werden müssen. Dies erfolgt entweder über das sogenannte Target-PCR-Verfahren oder eine Sequenzierung. Beim Target-PCR-Verfahren wird gezielt nach einer bestimmten Virusvariante gesucht, bei der Sequenzierung lassen sich darüber hinaus auch neue Virusvarianten erkennen. In Niedersachsen war der erste Omikron-Fall Anfang Dezember im Landkreis Wolfenbüttel bestätigt worden.

So sieht es bundesweit aus

Deutschlandweit hat das Robert Koch-Institut (RKI) bereits mehr als 10.400 Covid-19-Fälle registriert, die der Omikron-Variante zugeordnet werden. Allein von Montag auf Dienstag kamen 3.218 neue Fälle hinzu - laut RKI ein Zuwachs von 45 Prozent. Den größten Anstieg verzeichnet zurzeit Nordrhein-Westfalen, gefolgt von Bayern und Hamburg. In der Altersgruppe der 15- bis 34-Jährigen werden die meisten Fälle erfasst, aber auch die 35- bis 59-Jährigen sind stark betroffen. Auf der Internetseite des Robert Koch-Instituts sind alle Zahlen nach Bundesländernaufgeschlüsselt einsehbar.

